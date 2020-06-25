Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ правительство внесли проект о расширении льготной ипотеки под 6,5%

Минфин внес в правительство России проект постановления по расширению льготной ипотечной программы с фиксированной ставкой 6,5% годовых на новое жилье стоимостью 6 млн рублей в регионах и 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).
ТАСС25 июня в 12:31

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Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

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URA.Ru25 июня в 01:07

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ТАСС25 июня в 12:31

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБК25 июня в 10:43

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Интерфакс25 июня в 08:48

Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

РИА Новости25 июня в 08:40

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известия25 июня в 12:41
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