По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).

с чего всё началось

Минфин внес в правительство России проект постановления по расширению льготной ипотечной программы с фиксированной ставкой 6,5% годовых на новое жилье стоимостью 6 млн рублей в регионах и 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства.

В правительство внесли проект о расширении льготной ипотеки под 6,5%

Политика Власти Крыма не намерены просить Зеленского о подаче воды Крым не намерен обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров, заявил глава республики Сергей Аксёнов в эфире «Россия 24». 12

Происшествия На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. 298

Общество Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. 16

Авто Volkswagen Tharu обогнал по продажам Kia Sportage и Volkswagen Tiguan Бюджетный кроссовер обогнал по популярности прежнего бестселлера марки - Volkswagen Tiguan (16 тыс экз.), а также южнокорейского лидера продаж Kia Sportage (9 тыс шт.). 1

Общество В Петербурге отстранили двух членов УИК после видео с якобы вбросом Полномочия двух членов УИК в Петербурге прекращены после появления в местных СМИ видео с якобы имевшим место вбросом бюллетеней, сообщил журналистам пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский. 11

Политика Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко. 85

Общество ЦИК сообщил о DDoS-атаках на свой сайт из-за рубежа Сообщается, что с самого утра были зафиксированы DDoS-атаки на сайт Конституция2020.рф. Предполагают, что из Великобритании и Сингапура.

Футбол Сборная России прокомментировала гол Смолова в матче с «Барселоной» По ходу встречи Смолов сравнял счет, россиянин тем самым забил свой второй гол в «Примере», первый мяч Федора в свои ворота принял мадридский «Реал».

Экономика Бизнес получит субсидии на приобретение средств дезинфекции Размер субсидии составит первоначальные 15 тыс. руб. и текущие расходы, рассчитываемые по количеству работников в мае 2020 г – по 6,5 тыс. руб. на каждого. 1

Экономика Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока» Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год. 67

Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса. 2

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 578