Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ правительство внесли проект о расширении льготной ипотеки под 6,5%

Минфин внес в правительство России проект постановления по расширению льготной ипотечной программы с фиксированной ставкой 6,5% годовых на новое жилье стоимостью 6 млн рублей в регионах и 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).
ТАСС25 июня в 12:31

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Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

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Известия25 июня в 12:41

Постановление о расширении льготной ипотеки подпишут в ближайшие дни

РИА Новости25 июня в 08:40

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URA.Ru25 июня в 01:07
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Футбол

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РБК 06:04
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Политика

Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

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Коммерсантъ 04:59
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Здоровье

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Дни24 вчера в 05:09
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Общество

У северных границ России нашли повышенную радиацию

Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
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Кино

Марго Робби исполнит роль в женской версии «Пиратов Карибского моря»

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Общество

В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию

На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ вчера в 08:58
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Наука

Авторадар научился видеть скрытые за углом препятствия

Создан автомобильный радар, способный видеть препятствия, скрытые за углами.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 03:21
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Политика

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Законопроект будет принят в том случае, если Вашингтон реализует дополнительные санкции против газопровода "Северный поток -2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на правительство в Берлине.
Piter.tv 26 июня в 06:45
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
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Авто

Аналитики объяснили низкий спрос на электрокары по всему миру

Аналитики рассказали, почему спрос на электрические автомобили такой низкий.
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Общество

В санаториях Кубани отменили справки на коронавирус

Напомним, что ранее согласно распоряжению Роспотребнадзора при заселении в санатории обязательно требовались справки об отрицательном тесте на коронавирус.
Российская газета 04:39
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Политика

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Lenta.ru 00:03
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Политика

Путин прокомментировал идею об управлении всем миром

Пандемия – не единственное испытание, посланное человечеству, считает президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 06:13
Политика

В штате Миссисипи обсуждают удаление эмблемы конфедератов с флага

Готовность подписать закон об удалении эмблемы Конфедерации с флага штата Миссисипи объявил губернатор штата Джонатан Тэйт Ривз 27 июня, сообщает Politico.
ИА Красная Весна вчера в 15:24
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Политика

Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

Известия вчера в 15:16
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Политика

Власти Крыма не намерены просить Зеленского о подаче воды

Крым не намерен обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров, заявил глава республики Сергей Аксёнов в эфире «Россия 24».
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Футбол

Задержанных фанатов «Спартака» оштрафовали на 5 тысяч рублей

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Экономика

В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
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Политика

Шведские публицисты: Европарламент опозорился, поддержав движение BLM

Европарламент выставил себя на посмешище, поддержав антирасистское движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).
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Общество

На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову

Neva.Today 26 июня в 14:10
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
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Военное дело 26 июня в 01:20
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

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Футбол

Ребров: призываю не заострять внимание на внешних факторах

Вратарь "Спартака" Артем Ребров призвал болельщиков не заострять внимание на внешних факторах, которые не дали столичной команде достичь победы над "Уфой" в матче 24-го тура чемпионата России, а сосредоточиться на игре "красно-белых", которые прибавляют от матча к матчу.
РИА Новости 03:18
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