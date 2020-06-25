По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).

с чего всё началось

Минфин внес в правительство России проект постановления по расширению льготной ипотечной программы с фиксированной ставкой 6,5% годовых на новое жилье стоимостью 6 млн рублей в регионах и 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства.

В правительство внесли проект о расширении льготной ипотеки под 6,5%

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