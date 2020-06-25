Экономика
Накануне.RuВ Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%
Расширение программы льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на займы, которые будут выданы до 1 ноября.
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Общество
Запрет на продажу алкоголя на один день введут в Волгоградской области
В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
Известия 05:57
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Здоровье
Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц
Завод «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед») в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» («Фавипиравир») для лечения коронавируса, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Дмитрий Земсков.
Коммерсантъ 18:37
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Экономика
Россияне утроили расходы на турпоездки в июне
В первой половине июня россияне потратили на путешествия в три раза больше, чем в первой половине мая, рост произошел во всех сегментах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка ВТБ.
Интерфакс 07:25
Общество
Журналисту удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Журналисту и ведущему телеканала «Дождь» Павлу Лобкову удалось дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
Readovka.ru 05:00
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Армия и оружие
Reuters: Китай строит военный лагерь на спорной территории с Индией
Новый укрепленный военный лагерь на спорной с Индией территорией в Ладакхе возводит Китай, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News 08:25
Наука
На глубине не менее 660 км формировались самые редкие и крупные алмазы
На глубине более шестисот километров при очень высоких температурах формируются чрезвычайно крупные и редчайшие алмазы.
ToDay News Ufa 14:22
Экономика
Душа в залоге. Оптимизм министра Гилева не взбодрил алтайских строителей
Иначе, считает Гатилов, когда придет время подводить итоги первых проектов со счетами эскроу, «этих строителей уже не будет».
Алтапресс 20:18
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Общество
Тестирование водителей на алкоголь и наркотики решили отложить
Минздрав России решил отложить до 2021 года тестирование водителей на алкоголь и наркотики в моче и крови при медосвидетельствовании.
URA.Ru 19:52
Футбол
Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита»
В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.
Евро-футбол.ру 13:14
Кино
Disney изменит тематику аттракциона после обвинений в расизме
Российская газета 19:42
Общество
Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:53
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Культура
На Мамаевом кургане прошел единственный концерт ко Дню Победы
В Волгограде на Мамаевом кургане прошел большой концерт в честь Дня Победы.
Культуромания 06:39
Футбол
Шинник — Урал 0:2
«Урал» одержал победу над «Шинником» в заключительном четвертьфинале Олимп-Кубка России сезона-2019/20.
Матч ТВ вчера в 11:55
Авто
Автомобили с пробегом подешевели в России
32CARS.ru 06:39
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru 13:40
Экономика
Экологию перевели на режим самоулучшения
Паспорт «Экологии» уже утвержден проектным офисом, из его текста видно, что Минприроды категорически не согласно с сокращением финансирования отдельных направлений, например обновления стратегии развития отрасли обращения с коммунальными отходами до 2030 года или сохранения озера Байкал в части рекультивации загрязненных территорий, угрожающих экологии озера.
Коммерсантъ 18:01
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Армия и оружие
В Севастополе состоялся парад Победы
В рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе состоялся парад с прохождением пеших расчетов, пролетом авиации, проездом исторической техники времен войны и современной механизированной колонны.
Вести Крым вчера в 04:30