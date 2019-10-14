Армия и оружие
Газета.RuВ предназначенных для «сдерживания» РФ норвежских F-35 нашли изъян
Военно-воздушные силы Норвегии обнаружили недостатки в истребителях пятого поколения F-35A Lightning II, которые планировалось применять для "сдерживания" России.
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Религия
Православные верующие празднуют Покров
Вести.Ru вчера в 18:32
Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму
В Екатеринбурге большинство участников опроса по выбору места для строительства храма проголосовали за Приборостроительный завод.
REGNUM вчера в 23:32
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма вчера в 11:54
Армия и оружие
Reuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ
Росбалт вчера в 16:22
Авто
В Уфе выставили на торги автомобили должников
Автоновости дня 00:00
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Московские врачи прооперировали 52-летнюю женщину с опухолью яичника, которая достигала в диаметре 50 см. Об этом 13 октября сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Известия 00:06
Армия и оружие
Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку
Американский контингент в САР оказались в невыгодной позиции между турецкими вооруженными силами, которые, напомним, вторглись на территорию Сирии для зачистки курдских формирований, и правительственными войсками Дамаска.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Армия и оружие
NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности
Телепрограмма 12 октября в 08:17
Гаджеты
Samsung готовит смартфон-раскладушку с гибким экраном
Выпустив Galaxy Fold, компания Samsung стала пионером в области складных смартфонов.
Ридус 11 октября в 07:00
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 14 по 20 октября
Овен Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги уходят, будто вода сквозь пальцы.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:05
Общество
В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов.
URA.Ru вчера в 22:20
Единоборства
Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Allboxing.ru 12 октября в 23:57
Хоккей
Петр Чех отразил два буллита в дебютном матче за хоккейный клуб
Бывший вратарь футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех провел свой дебютный матч за английский хоккейный клуб «Гилфорд Феникс».
Матч ТВ вчера в 18:22
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru вчера в 12:58
Общество
Сухие фонтаны построят в центре Благовещенска
Будет проведено благоустройство существующей площади Ленина и части намывной территории "Золотой мили" - их соединит аллея с сухими фонтанами, зонами отдыха и торговыми точками.
Телепорт вчера в 23:29
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Гаджеты
Microsoft добавила в свои новые клавиатуры кнопку для эмодзи
Компания выпустила сразу две клавиатуры, оснащенные новыми кнопками.
Дни24 12 октября в 05:54
Здоровье
Радий Хабиров провел выездной «Час главы» в Стерлибашевском районе
Башинформ 12 октября в 06:33
Армия и оружие
Франция приняла решение обезопасить своих военных в Сирии
Вывод американских войск заставит французских военных также уйти, учитывая, что они полагаются на материально-техническую поддержку США, такое мнение высказывалось руководством Франции Сейчас Париж готов вывести несколько сотен своих военных, которые тесно сотрудничали с курдскими силами, об этом сообщает источник из МИД Франции.
Новостной фронт вчера в 23:18
Политика
В Эквадоре идут переговоры между властями и протестующими
В Эквадоре в воскресенье, 13 октября, почти с трёхчасовой задержкой начались переговоры между властями страны и представителями коренного населения, протестующего против экономических реформ.
Life.ru вчера в 19:45
Кино
Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
В новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит американский актер, открытый гей Билли Портер.
Взгляд.ру 11 октября в 10:36
Транспорт
На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение
Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" по направлению из центра рано утром в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 00:05
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета вчера в 07:10
Общество
В России завершается переход на цифровое телевещание
РИА Новости вчера в 21:49
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