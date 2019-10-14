Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ предназначенных для «сдерживания» РФ норвежских F-35 нашли изъян

Военно-воздушные силы Норвегии обнаружили недостатки в истребителях пятого поколения F-35A Lightning II, которые планировалось применять для "сдерживания" России.
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ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35

Известиявчера в 23:42

У Норвегии возникли новые проблемы со «сдерживанием» России

Взгляд.рувчера в 22:44

У предназначенных для «сдерживания» России норвежских F-35 нашли недостатки

РИА Новостивчера в 20:02

Истребители F-35 оказались проблемными для ВВС Норвегии

News.ruвчера в 21:08

В предназначенных для «сдерживания» истребителях нашли недостатки

РЕН ТВвчера в 20:43

В предназначенных для «сдерживания» РФ норвежских F-35 нашли изъян

Газета.Ruвчера в 21:49

Сдерживание России «северными» F-35 сорвалось

Lenta.ruвчера в 17:04
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Религия

Православные верующие празднуют Покров

Вести.Ru вчера в 18:32
Общество

В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму

В Екатеринбурге большинство участников опроса по выбору места для строительства храма проголосовали за Приборостроительный завод.
REGNUM вчера в 23:32
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером

«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты

Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма вчера в 11:54
Армия и оружие

Reuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ

Росбалт вчера в 16:22
Авто

В Уфе выставили на торги автомобили должников

Автоновости дня 00:00
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Здоровье

Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль

Московские врачи прооперировали 52-летнюю женщину с опухолью яичника, которая достигала в диаметре 50 см. Об этом 13 октября сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Известия 00:06
Армия и оружие

Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку

Американский контингент в САР оказались в невыгодной позиции между турецкими вооруженными силами, которые, напомним, вторглись на территорию Сирии для зачистки курдских формирований, и правительственными войсками Дамаска.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Армия и оружие

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности

Телепрограмма 12 октября в 08:17
Гаджеты

Samsung готовит смартфон-раскладушку с гибким экраном

Выпустив Galaxy Fold, компания Samsung стала пионером в области складных смартфонов.
Ридус 11 октября в 07:00
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 14 по 20 октября

Овен Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги уходят, будто вода сквозь пальцы.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:05
Общество

В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов.
URA.Ru вчера в 22:20
Единоборства

Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Allboxing.ru 12 октября в 23:57
Хоккей

Петр Чех отразил два буллита в дебютном матче за хоккейный клуб

Бывший вратарь футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех провел свой дебютный матч за английский хоккейный клуб «Гилфорд Феникс».
Матч ТВ вчера в 18:22
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Футбол

Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра

Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru вчера в 12:58
Общество

Сухие фонтаны построят в центре Благовещенска

Будет проведено благоустройство существующей площади Ленина и части намывной территории "Золотой мили" - их соединит аллея с сухими фонтанами, зонами отдыха и торговыми точками.
Телепорт вчера в 23:29
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Гаджеты

Microsoft добавила в свои новые клавиатуры кнопку для эмодзи

Компания выпустила сразу две клавиатуры, оснащенные новыми кнопками.
Дни24 12 октября в 05:54
Здоровье

Радий Хабиров провел выездной «Час главы» в Стерлибашевском районе

Башинформ 12 октября в 06:33
Армия и оружие

Франция приняла решение обезопасить своих военных в Сирии

Вывод американских войск заставит французских военных также уйти, учитывая, что они полагаются на материально-техническую поддержку США, такое мнение высказывалось руководством Франции Сейчас Париж готов вывести несколько сотен своих военных, которые тесно сотрудничали с курдскими силами, об этом сообщает источник из МИД Франции.
Новостной фронт вчера в 23:18
Политика

В Эквадоре идут переговоры между властями и протестующими

В Эквадоре в воскресенье, 13 октября, почти с трёхчасовой задержкой начались переговоры между властями страны и представителями коренного населения, протестующего против экономических реформ.
Life.ru вчера в 19:45
Кино

Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

В новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит американский актер, открытый гей Билли Портер.
Взгляд.ру 11 октября в 10:36
Транспорт

На юге Сокольнической линии московского метро прервано движение

Движение поездов прервано на Сокольнической линии столичного метро от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" по направлению из центра рано утром в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс 00:05
Общество

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Российская газета вчера в 07:10
Общество

В России завершается переход на цифровое телевещание

РИА Новости вчера в 21:49
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