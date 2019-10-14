Военно-воздушные силы Норвегии обнаружили недостатки в истребителях пятого поколения F-35A Lightning II, которые планировалось применять для "сдерживания" России.

В предназначенных для «сдерживания» РФ норвежских F-35 нашли изъян

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