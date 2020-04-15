Экономика

ИзвестияИзвестияВ пресс-службе Яровой прокомментировали сообщения о льготах операторам

В сообщениях СМИ о возможных льготах российским телекоммуникационным компаниям допущены неточности. Об этом 15 апреля заявили «Известиям»в пресс-службе заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.
Читать в источнике
Комментировать111
с чего всё началось

«Закон Яровой» готовят к карантину

Операторы просят отложить исполнение самых затратных требований В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — «закона Яровой».
Коммерсантъвчера в 18:23

Подробнее о событии

В пресс-службе Яровой прокомментировали сообщения о льготах операторам

Известия06:50

Правительство может отложить исполнение «закона Яровой» для операторов связи

Эхо Москвы06:03

«Ъ»: исполнение «закона Яровой» могут отложить для поддержки операторов связи

ТАСС02:14

СМИ узнали о возможной отсрочке исполнения «закона Яровой» из-за вируса

РБК03:25

«Коммерсантъ» узнал о планах правительства отложить введение ряда норм «пакета Яровой»

Интерфакс01:31

«Коммерсантъ»: правительство может отсрочить исполнение норм закона Яровой

Ведомости00:05

«Закон Яровой» готовят к карантину

Коммерсантъвчера в 18:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7144 источника, обновлено в 07:06, Ашберн
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 13 апреля в 08:08
455
Общество

Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом

В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
378
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
1,5K
Политика

Трамп прекратил финансирование ВОЗ

Трамп заявил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ, а Китай – 40 млн долларов.
Взгляд.ру вчера в 19:05
324
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
825
Общество

Физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице в Коммунарке

Российский физик-ядерщик, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов умер в больнице в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:43
145
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,6K
Общество

Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его

Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
104
Общество

Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан

Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции, и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
239
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
3,5K
Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
1,9K
Происшествия

СК завершил расследование дела пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100

RT на русском 06:09
60
Технологии

Apple рассекретила данные о передвижениях россиян

Информация о передвижении россиян на общественном транспорте не представлена, так как в России эта функция не работает.
Lenta.ru 06:06
18
Происшествия

В Пензенской области коронавирус выявлен у младенца

Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у трех детей в Пензенской области, одному из них - один месяц.
ТАСС 04:33
12
Здоровье

Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю

Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости вчера в 06:24
238
Энергетика

Россия не спасла свою нефть от падения цен

Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен.
Lenta.ru 06:41
Игры

Создатели Crysis разработают новую AAA-игру

CyberSport.ru 04:37
1
Происшествия

В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин

В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
157
Общество

Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
RT на русском 05:32
65
Общество

В Москве изолировали более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама

Более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама изолировали в гостиницах Москвы, у троих нашли симптомы ОРВИ и отправили в больницу, говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:20
10
Происшествия

Украинский военный погиб при взрыве миномета на учениях

РБК вчера в 13:33
78
Экономика

Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ вчера в 14:15
480
Общество

Денис Проценко рассказал о состоянии лечащихся в Коммунарке пациентов

Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в учреждении проходят лечение 487 человек.
Интерфакс 01:01
1,2K
Авто

В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta

Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия.
SpeedMe вчера в 11:40
32
Религия

Благодатный огонь доставят в Москву 18 апреля

18 апреля Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит лампады с Благодатным огнем на патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя.
Профиль 06:54
Экономика

Дмитрий Олюнин назначен президентом банка «Восточный»

Рукводство банка «Восточный» назначило Дмитрия Олюнина президентом, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Ведомости 06:09
3
Автоспорт

Абитебул: Риккардо согласился на снижение зарплаты

Управляющий директор Renault Sport Racing Сирил Абитебул подтвердил в интервью L'Equipe, что и Даниэль Риккардо согласился на сокращение зарплаты.
F1news.ru 02:48
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4,1K
Общество

В Тульской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Тульской области зафиксиовано 45 новых случаев заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03:33
20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное