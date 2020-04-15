Операторы просят отложить исполнение самых затратных требований В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — «закона Яровой».

с чего всё началось

В сообщениях СМИ о возможных льготах российским телекоммуникационным компаниям допущены неточности. Об этом 15 апреля заявили «Известиям»в пресс-службе заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.

В пресс-службе Яровой прокомментировали сообщения о льготах операторам

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 455

Общество Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 378

Политика Трамп прекратил финансирование ВОЗ Трамп заявил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ, а Китай – 40 млн долларов. 324

Общество Физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице в Коммунарке Российский физик-ядерщик, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов умер в больнице в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом. 145

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,6K

Общество Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции, и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 239

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. 3,5K

Технологии Apple рассекретила данные о передвижениях россиян Информация о передвижении россиян на общественном транспорте не представлена, так как в России эта функция не работает. 18

Происшествия В Пензенской области коронавирус выявлен у младенца Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у трех детей в Пензенской области, одному из них - один месяц. 12

Здоровье Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. 238

Энергетика Россия не спасла свою нефть от падения цен Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен.

Происшествия В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.

Общество В Москве изолировали более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама Более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама изолировали в гостиницах Москвы, у троих нашли симптомы ОРВИ и отправили в больницу, говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора. 10

Экономика Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий. 480

Авто В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия. 32

Религия Благодатный огонь доставят в Москву 18 апреля 18 апреля Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит лампады с Благодатным огнем на патриаршее богослужение в храм Христа Спасителя.

Автоспорт Абитебул: Риккардо согласился на снижение зарплаты Управляющий директор Renault Sport Racing Сирил Абитебул подтвердил в интервью L'Equipe, что и Даниэль Риккардо согласился на сокращение зарплаты.