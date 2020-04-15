Экономика
ИзвестияВ пресс-службе Яровой прокомментировали сообщения о льготах операторам
В сообщениях СМИ о возможных льготах российским телекоммуникационным компаниям допущены неточности. Об этом 15 апреля заявили «Известиям»в пресс-службе заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.
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с чего всё началось
Операторы просят отложить исполнение самых затратных требований В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — «закона Яровой».Коммерсантъвчера в 18:23
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Общество
Шнуров заявил, что слова о его заражении коронавирусом были шуткой
Российская газета 09:25
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
О новом обращении президента заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Бел.Ру 07:13
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
В декабре 2019 года в сети появилась информация, что студия приступит к работе над сиквелом, действие которого будет происходить спустя 20 лет после победы Гарри Поттера над Волан-де-Мортом.
RT на русском 07:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru вчера в 09:22
Энергетика
Цена российской нефти Urals опустилась ниже 17 долларов за баррель
Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 17 долларов за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.
РИА Новости 07:17
Общество
ВОЗ предупредила о росте числа зараженных коронавирусом в России
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусом, на этой неделе прирост новых случаев продолжится.
ФАН 09:07
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Происшествия
В России возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении интернет-издания «Русь сидящая» (является проектом Благотворительного фонда помощи осуждённым и их семьям, признанного иностранным агентом) за публикацию фейковой информации о коронавирусе.
Ryazpressa.ru 09:38
Здоровье
23-летняя пензячка боится заразиться коронавирусом в КИМе
ПензаИнформ 04:28
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Здоровье
Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые
По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
Происшествия
СБУ заявила о задержании группы, причастной к совершению 18 терактов на Украине
Служба безопасности Украины обезвредила группировку, причастную к совершению 18 терактов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.
Росбалт 07:57
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Путин: Важно, чтобы все договоренности по нефти строго выполнялись
Российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил министру энергетики Александру Новаку, что все многосторонние договоренности по нефти должны строго выполняться.
РЕН ТВ 09:31
Происшествия
В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин
В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
РИА Новости 09:46
Общество
Украинские СМИ: «Нафтогаз» готовится судиться со Словакией
Киев, 15 апреля 2020, 11:11 — REGNUM Украинская энергетическая госкомпания «Нафтогаз» готовится к подаче арбитражного иска против Словакии, сообщили 15 апреля украинские СМИ.
REGNUM 04:11
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ №71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба «Би-би-си».
РБК 09:00
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости 13 апреля в 17:04
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха», заявил Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.
Известия вчера в 19:39
Фигурное катание
Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег
РИА Новости вчера в 06:00
Общество
В Вязьме почти сто человек заболели коронавирусом в доме престарелых
Повторное тестирование подтвердило заболевание коронавирусной инфекцией у 33 человек, общавшихся с заболевшим сотрудником дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме, - сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
Новые Известия вчера в 06:59
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
Транспорт
В Думе исключили штрафы по камерам для машин без пропусков в Москве
Источник газеты в правительстве Москвы рассказал, что водителей без документа собираются штрафовать за каждый проезд под камерой.
РБК 09:24