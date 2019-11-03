Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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