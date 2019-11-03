Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек

Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Сотрудники МВД проверяют девять человек на причастность к убийству главы ЦПЭ Ингушетии

Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
ТАСС02:51

Подробнее о событии

ТАСС узнал о проверке 9 человек из-за убийства главы центра «Э» Ингушетии

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URA.Ru01:32

В причастности к убийству главы ингушского центра «Э» заподозрили девять человек

Lenta.ru01:27

Следователи отследили сотовые телефоны, использовавшихся при убийстве Эльджаркиева

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«Лейпциг» перед «Зенитом» забил восемь голов «Майнцу»

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