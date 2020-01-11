В пригороде Стамбула Силиври произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Trhaberler Как сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр находится в акватории Мраморного моря. Землетрясение ощущалось во многих районах Стамбула.

Хоккей «Йокерит» проиграл «Северстали» в Таллине Финский «Йокерит» на арене в Таллине проиграл череповецкой «Северстали» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Политика Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2» Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обозначил сроки возможного запуска «Северного потока-2» с учетом введенных в конце минувшего года санкций США, передает корреспондент РБК.

Политика В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».

Политика Западное СМИ назвало имя возможного преемника Путина На Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России.

Теннис Андрей Рублёв стал чемпионом турнира в Дохе Титул турнира в Дохе стал для Рублёва первым в сезоне и третьим в карьере, принеся Андрею $227,930 призовых и 250 очков рейтинга.

Политика Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.

Происшествия Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.