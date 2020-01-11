Происшествия
Газета.RuВ пригороде Стамбула произошло землетрясение
В пригороде Стамбула Силиври произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Trhaberler Как сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр находится в акватории Мраморного моря. Землетрясение ощущалось во многих районах Стамбула.
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Хоккей
«Йокерит» проиграл «Северстали» в Таллине
Финский «Йокерит» на арене в Таллине проиграл череповецкой «Северстали» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Политика
Путин заявил о необходимости улучшения качества жизни в Крыму
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В Иране потребовали отставки аятоллы Хаменеи
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Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обозначил сроки возможного запуска «Северного потока-2» с учетом введенных в конце минувшего года санкций США, передает корреспондент РБК.
Политика
В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету
Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Политика
Западное СМИ назвало имя возможного преемника Путина
На Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России.
Футбол
Моуринью затронул судейство и считает, что «Ливерпулю» повезло
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий после поражения от «Ливерпуля» (0:1).
Культура
Самые долгожданные выставки привезут в Москву в 2020 году
Неожиданной рифмой к выставке самого известного "народного" сюрреалиста, похоже, может стать проект музея современного искусства "Гараж", посвященный русским художникам, которых тоже интересовало "сверхчувственное познание".
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
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Андрей Рублёв стал чемпионом турнира в Дохе
Титул турнира в Дохе стал для Рублёва первым в сезоне и третьим в карьере, принеся Андрею $227,930 призовых и 250 очков рейтинга.
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«Когда лень бриться»: Вера Брежнева «отрастила» усы в отпуске
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Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
Политика
Парламентарии Ирака сообщили о консультациях с Россией по покупке Багдадом С-400
Власти Ирака рассматривают возможность приобретения у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и проводят соответствующие консультации с российской стороной.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Спорт
Россия проиграла Венгрии в первом матче чемпионата Европы по гандболу
Сборная России по гандболу стартовала с поражения на чемпионате Европы среди мужских команд.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Шоу-бизнес
Телеведущая Ольга Бузова намекнула на скорую свадьбу
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова разместила на своей странице в Instagram фотоснимок в компании с лучшими подругами.
Происшествия
На заводе под Белгородом взорвался газ
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Армия и оружие
Министр обороны Франции призвала защитить ядерную сделку с Ираном
Министр обороны Франции призвала провести прозрачное расследование авиакатастрофы в Тегеране и создать необходимые условия для дискуссий.
Общество
За завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом
Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ.
Политика
Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли в России
Российский вице-премьер Юрий Борисов считает, что космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл шестой этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на шестом этапе "Дакара", проходящего в Саудовской Аравии, в классе грузовиков.