Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ пригороде Стамбула произошло землетрясение

В пригороде Стамбула Силиври произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Trhaberler Как сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр находится в акватории Мраморного моря. Землетрясение ощущалось во многих районах Стамбула.
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Около Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7

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Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в Турции

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