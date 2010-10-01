Происшествия
News.ruВ пригороде Вены убили критиковавшего Кадырова политэмигранта
Известный как Анзор из Вены сепаратист ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами. Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 в пригороде Вены.
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Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
Общество
Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор
Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 03 июля в 13:08
Футбол
ЦСКА выиграл у «Ахмата» 4:0 в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 15:21
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 17:16
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Экономика
Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
РБК 02:00
Игры
Разработчики Mars: War Logs и GreedFall вскоре анонсируют новую игру
Париж, 3 июля 2020, 11:54 — REGNUM Французская студия Spiders, которую геймеры знают по играм Mars: War Logs и GreedFall вскоре анонсирует новую игру.
REGNUM 03 июля в 04:54
Футбол
Гришин: думаю, матч с «Краснодаром» будет для «Зенита» чемпионским
Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Краснодара» и «Зенита» в 26-м туре РПЛ.
Чемпионат вчера в 23:13
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Авто
Chery выпустит в России кроссовер с новым силовым агрегатом
Car.ru 03 июля в 12:27
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Общество
В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса
РИА Новости 03 июля в 01:01
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Здоровье
Врач сообщил о возможности второй волны SARS-CoV-2 из-за ОРВИ
Москва, 5 июля 2020, 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы.
REGNUM 02:23
Общество
Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
Авто
Названы частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто
На авто с механической коробкой передач сцепление будет постоянно под нагрузкой, что приводит к быстрому выходу из строя подшипника и фрикционных дисков.
Волга-Медиа вчера в 14:23
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип
Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru вчера в 14:56
Транспорт
Открыт новый участок платной трассы М-4 «Дон» под Воронежем
Открытие нового участка платной трассы станет большим подарком для россиян в преддверии курортного сезона, заметил глава региона.
Народные новости 02:26
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
Гаджеты
Apple спрашивает пользователей iPhone о штатном зарядном устройстве
Недавно Apple начала рассылать пользователям iPhone опрос о том, как они используют зарядное устройство, входящее в комплект поставки смартфонов.
Игромания.ру 03 июля в 16:23
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Live24 03 июля в 12:31
Космос
Испытания аппарата «Луна-25» завершатся летом 2021 года
Аппарат "Луна-25", который должен отправиться на орбиту в следующем году, будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.
ТАСС 01:09
Общество
Собянин: инвестиции в Новую Москву достигли 1,5 трлн рублей
"Город затратил за эти годы около 300 млрд руб. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1,2 трлн руб.", — сказал господин Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Коммерсантъ 02:21