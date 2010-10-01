Известный как Анзор из Вены сепаратист ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами. Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 в пригороде Вены.

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