Происшествия

News.ruNews.ruВ пригороде Вены убили критиковавшего Кадырова политэмигранта

Известный как Анзор из Вены сепаратист ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами. Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 в пригороде Вены.
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В Австрии убит блогер из Чечни

ИА Красная Весна01:46

Украинские СМИ: Российского гражданина убили в Вене «по заказу Кадырова»

Царьград00:44

Уроженца Чечни застрелили в Австрии

Телеканал 360°вчера в 19:59

Критик Кадырова убит в Австрии

Кавказский узелвчера в 18:06

В пригороде Вены убили критиковавшего Кадырова политэмигранта

News.ruвчера в 17:33
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

Газета.Ru вчера в 21:19
41
Общество

Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
25
Общество

Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор

Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 03 июля в 13:08
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Футбол

ЦСКА выиграл у «Ахмата» 4:0 в матче РПЛ

Коммерсантъ вчера в 15:21
Общество

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 17:16
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Политика

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
131
Экономика

Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
РБК 02:00
Игры

Разработчики Mars: War Logs и GreedFall вскоре анонсируют новую игру

Париж, 3 июля 2020, 11:54 — REGNUM Французская студия Spiders, которую геймеры знают по играм Mars: War Logs и GreedFall вскоре анонсирует новую игру.
REGNUM 03 июля в 04:54
Футбол

Гришин: думаю, матч с «Краснодаром» будет для «Зенита» чемпионским

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Краснодара» и «Зенита» в 26-м туре РПЛ.
Чемпионат вчера в 23:13
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
1,3K
Авто

Chery выпустит в России кроссовер с новым силовым агрегатом

Car.ru 03 июля в 12:27
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Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
1,6K
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29
4,2K
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
1,8K
Общество

В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса

РИА Новости 03 июля в 01:01
150
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
391
Общество

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

РБК 01:06
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Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Известия 00:14
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Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
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Здоровье

Врач сообщил о возможности второй волны SARS-CoV-2 из-за ОРВИ

Москва, 5 июля 2020, 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы.
REGNUM 02:23
298
Общество

Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
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Авто

Названы частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто

На авто с механической коробкой передач сцепление будет постоянно под нагрузкой, что приводит к быстрому выходу из строя подшипника и фрикционных дисков.
Волга-Медиа вчера в 14:23
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип

Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Транспорт

Открыт новый участок платной трассы М-4 «Дон» под Воронежем

Открытие нового участка платной трассы станет большим подарком для россиян в преддверии курортного сезона, заметил глава региона.
Народные новости 02:26
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Религия

Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
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Гаджеты

Apple спрашивает пользователей iPhone о штатном зарядном устройстве

Недавно Apple начала рассылать пользователям iPhone опрос о том, как они используют зарядное устройство, входящее в комплект поставки смартфонов.
Игромания.ру 03 июля в 16:23
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Здоровье

Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог

Live24 03 июля в 12:31
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Космос

Испытания аппарата «Луна-25» завершатся летом 2021 года

Аппарат "Луна-25", который должен отправиться на орбиту в следующем году, будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.
ТАСС 01:09
Общество

Собянин: инвестиции в Новую Москву достигли 1,5 трлн рублей

"Город затратил за эти годы около 300 млрд руб. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1,2 трлн руб.", — сказал господин Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Коммерсантъ 02:21
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011. Президент Чеченской Республики с 5 апреля 2007 по 5 апреля 2011.
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Город в Австрии, административный центр федеральной земли Верхняя Австрия. Третий по численности населения город в Австрии. Крупный промышленный, транспортный, культурный и образовательный центр.
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