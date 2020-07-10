Технологии

НТВНТВВ приложениях на iPhone по всему миру произошел сбой

От пользователей iPhone и iPad по всему миру поступают жалобы на сбои в работе приложений для iOS.
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Пользователи iOS сообщают о сбоях в работе популярных приложений

Говорит Москва07:56

В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой

Коммерсантъ08:38

В популярных приложениях для iOS произошел сбой

Газета.Ru10:31

В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру

РБК09:15

На iPhone перестали работать популярные приложения, включая сервисы Яндекса. Сбой мирового масштаба

iXBT.com09:37

Масштабный сбой: на iPhone перестали работать популярные приложения

The GEEK10:01

На iPhone по всему миру произошел сбой

РИА Новости09:06
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Российская газета 10:40
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Экономика

Названы факторы окончательного укрепления рубля

Стоимость валюты зависит от динамики цен на нефтяные котировки Brent и WTI, рассказал специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко.
Народные новости 13:45
2
Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

РБК 09:26
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края).
CT news 16:04
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Общество

В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента

В настоящий момент порядок непосредственно возле здания парламента восстановлен, на асфальте - много мусора и камней, при этом на прилегающих улицах продолжатся стычки демонстрантов с полицией.
РИА Новости 18:15
838
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским

Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news 16:38
88
Здоровье

В ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что рост числа заболевших продолжается из-за несоблюдения россиянами правил самоизоляции.
News.ru 03:24
29
Политика

Трамп заявил о создании самой скоростной ракеты в мире

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:28
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Игры

Авторы Ghost of Tsushima рассказали о создании игрового мира

Вэнг рассказала, что при создании игрового мира в Ghost of Tsushima использовались не только фотографии самого острова Цусима, но и других регионов Японии.
CyberSport.ru вчера в 13:29
2
Здоровье

Ученые заявили, что воздействие коронавируса на легкие хуже рака

Комсомольская правда 08 июля в 09:37
Экономика

Инвесторы поставили рекордные $20 млрд против Tesla

Объем акций Tesla, купленных инвесторами в качестве короткий позиций, достиг $19,95 млрд.
РБК 04:32
2
Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
347
Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Экономика

Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян

С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых.
РБК 12:54
96
Энергетика

СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК 16:45
7
Авто

Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей

Как сообщает издание speedme.ru, продажи нового Toyota Corolla Cross в Таиланде начнутся в этом месяце.
32CARS.ru вчера в 01:15
52
Футбол

Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с Гинером

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий, возглавлявший московский ЦСКА. рассказал о взаимоотношениях с президентом красно-синих Евгением Гинером.
Газета.Ru 16:17
Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай

Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа 07:25
1,3K
Политика

Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его

CT news 05:35
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Экономика

США приняли решение вести пошлину в 25% на товары из Франции

Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер.
Известия 17:43
1
Космос

Гипотетическая Девятая планета может оказаться первичной черной дырой

Астрономы из Гарвардского университета, США, совместно с учеными проекта Black Hole Initiative (BHI) разработали новый метод обнаружения черных дыр во внешней части Солнечной системы, который позволит также раз и навсегда определить природу гипотетической Девятой планеты.
AstroNews.ru 11:07
1
Путешествия

Россияне жалуются на переполненные пляжи на отечественных курортах

Общественная служба новостей 07:31
94
Авто

Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY

Китайский бренд Great Wall готовится представить поклонникам свой новый рамный внедорожник.
Car.ru 10:13
8
Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
42
Баскетбол

Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
Metaratings вчера в 11:42
Общество

Тропический шторм «Фэй» достиг берегов Нью-Джерси

РИА Новости 18:00
Спорт

Скончалась 27-летняя чемпионка мира по шорт-треку

На 28 году жизни скончалась чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане по шорт-треку Лара ван Рейвен.
Вести.Ru 16:47
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
4,3K
Технологии

Блогер показал отрицательное влияние Denuvo на примере Metro Exodus и нескольких других игр

Блогер на конкретных примерах показал, что наличие DRM-защиты отрицательно сказывается на быстродействии разнообразных проектов.
3DNews 12:35
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Как работают Яндекс.Новости?
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