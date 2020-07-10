От пользователей iPhone и iPad по всему миру поступают жалобы на сбои в работе приложений для iOS.

В приложениях на iPhone по всему миру произошел сбой

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