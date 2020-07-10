Технологии
НТВВ приложениях на iPhone по всему миру произошел сбой
От пользователей iPhone и iPad по всему миру поступают жалобы на сбои в работе приложений для iOS.
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 17:02, Ашберн
Политика
Трамп заявил, что Байдену «промыли мозги»
Вашингтон, 10 июля 2020, 06:55 — REGNUM Действия экс-вице-президента США Джо Байдена свидетельствуют о «промывке мозгов», заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 23:55
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Кино
Мэтт Ривз снимет сериал про Готэм-сити
RT на русском 16:50
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com 03:02
Политика
Киев настаивает на скорейшем проведении саммита «нормандской четверки»
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на скорейшем проведении саммита в "нормандском формате", передает "Новое время".
Газета.Ru 13:52
Экономика
Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье
Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%.
Ведомости вчера в 17:17
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:09
Экономика
Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%
Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:01
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 12:29
Общество
Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года
До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань 12:39
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что единовременную выплату получат порядка 1,5 миллионов пожилых людей по всей России.
Live24 03:34
Общество
Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова
Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас прокомментировал поведение адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, которые работают над скандальным делом актёра Михаила Ефремова.
News.ru 16:39
Общество
Попова прокомментировала возможность создания вакцины от COVID-19 для детей в 2020 году
Создания вакцины от коронавирусной инфекции для детей в текущем году ожидать не приходится, заявила в пятницу, 10 июля, в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 15:27
Футбол
Марсело пропустит оставшиеся матчи «Реала» в чемпионате Испании
Защитник мадридского «Реала» Марсело из-за травмы не поможет столичной команде в оставшихся матчах испанской Примеры в сезоне-2019/2020, сообщает Marca.
Чемпионат 14:00
Автоспорт
«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году
Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
Интерфакс-Спорт 05:16
Общество
В мире за сутки рекордно заразились коронавирусом 228000 человек
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире поставлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 228 000 человек.
Московский Комсомолец 15:01
Здоровье
В России возобновят диспансеризацию, прекращенную из-за коронавируса
В приказе сказано, что проведение диспансеризации и профосмотров возвращается в каждом регионе в зависимости от того, какая там ситуация с распространением COVID-19.
RuNews24.ru 05:26
Авто
Lamborghini представил самый мощный гибридный родстер
Итальянский бренд Lamborghini официально презентовал открытую версию своего гибридного суперкара Sian.
Somanyhorses вчера в 08:19
Экономика
Пересчитают по-новому: россиянам решили изменить размер зарплат
Правительство России решило изменить заработные платы миллионов граждан, которые являются работниками бюджетной сферы, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 16:30
Кино
Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
NewInform 12:12
Общество
Смертность в России за май выросла на 11,9%
Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах.
Новые Известия 12:32
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
Политика
СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу
Руководство компании Facebook рассматривает возможность введения запрета на размещение политической рекламы в социальной сети перед выборами президента США в ноябре этого года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:35
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45