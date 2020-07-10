От пользователей iPhone и iPad по всему миру поступают жалобы на сбои в работе приложений для iOS.

В приложениях на iPhone по всему миру произошел сбой

Политика Трамп заявил, что Байдену «промыли мозги» Вашингтон, 10 июля 2020, 06:55 — REGNUM Действия экс-вице-президента США Джо Байдена свидетельствуют о «промывке мозгов», заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Происшествия Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона. 266

Политика Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". 76

Экономика Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости. 11

Общество Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно. 1,3K

Общество Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас прокомментировал поведение адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, которые работают над скандальным делом актёра Михаила Ефремова. 12

Футбол Марсело пропустит оставшиеся матчи «Реала» в чемпионате Испании Защитник мадридского «Реала» Марсело из-за травмы не поможет столичной команде в оставшихся матчах испанской Примеры в сезоне-2019/2020, сообщает Marca.

Автоспорт «Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.

Общество В мире за сутки рекордно заразились коронавирусом 228000 человек Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире поставлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 228 000 человек. 18

Здоровье В России возобновят диспансеризацию, прекращенную из-за коронавируса В приказе сказано, что проведение диспансеризации и профосмотров возвращается в каждом регионе в зависимости от того, какая там ситуация с распространением COVID-19. 17

Экономика Пересчитают по-новому: россиянам решили изменить размер зарплат Правительство России решило изменить заработные платы миллионов граждан, которые являются работниками бюджетной сферы, сообщает PRIMPRESS.

Общество Смертность в России за май выросла на 11,9% Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах. 6