Технологии

НТВНТВВ приложениях на iPhone по всему миру произошел сбой

От пользователей iPhone и iPad по всему миру поступают жалобы на сбои в работе приложений для iOS.
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Пользователи iOS сообщают о сбоях в работе популярных приложений

Говорит Москва07:56

В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой

Коммерсантъ08:38

Масштабный сбой: на iPhone перестали работать популярные приложения

The GEEK10:01

В работе приложений для Apple произошел сбой по всему миру

РБК09:15

На iPhone перестали работать популярные приложения, включая сервисы Яндекса. Сбой мирового масштаба

iXBT.com09:37

На iPhone по всему миру произошел сбой

РИА Новости09:06

В популярных приложениях для iOS произошел сбой

Газета.Ru10:31
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Политика

Трамп заявил, что Байдену «промыли мозги»

Вашингтон, 10 июля 2020, 06:55 — REGNUM Действия экс-вице-президента США Джо Байдена свидетельствуют о «промывке мозгов», заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 23:55
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
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Кино

Мэтт Ривз снимет сериал про Готэм-сити

RT на русском 16:50
Игры

Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

Evo-rus.com 03:02
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

REGNUM 13:02
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Политика

Киев настаивает на скорейшем проведении саммита «нормандской четверки»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на скорейшем проведении саммита в "нормандском формате", передает "Новое время".
Газета.Ru 13:52
12
Экономика

Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье

Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%.
Ведомости вчера в 17:17
3
Политика

Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами

Москва предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:09
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Известия 10:09
2,6K
Общество

Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

Газета.Ru 12:11
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Экономика

Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%

Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:01
11
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 12:29
2,5K
Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

РБК 09:26
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Общество

Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года

До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань 12:39
1,3K
Экономика

В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что единовременную выплату получат порядка 1,5 миллионов пожилых людей по всей России.
Live24 03:34
17
Общество

Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас прокомментировал поведение адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, которые работают над скандальным делом актёра Михаила Ефремова.
News.ru 16:39
12
Общество

Попова прокомментировала возможность создания вакцины от COVID-19 для детей в 2020 году

Создания вакцины от коронавирусной инфекции для детей в текущем году ожидать не приходится, заявила в пятницу, 10 июля, в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 15:27
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Футбол

Марсело пропустит оставшиеся матчи «Реала» в чемпионате Испании

Защитник мадридского «Реала» Марсело из-за травмы не поможет столичной команде в оставшихся матчах испанской Примеры в сезоне-2019/2020, сообщает Marca.
Чемпионат 14:00
Автоспорт

«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
Интерфакс-Спорт 05:16
Общество

В мире за сутки рекордно заразились коронавирусом 228000 человек

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире поставлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 228 000 человек.
Московский Комсомолец 15:01
18
Здоровье

В России возобновят диспансеризацию, прекращенную из-за коронавируса

В приказе сказано, что проведение диспансеризации и профосмотров возвращается в каждом регионе в зависимости от того, какая там ситуация с распространением COVID-19.
RuNews24.ru 05:26
17
Авто

Lamborghini представил самый мощный гибридный родстер

Итальянский бренд Lamborghini официально презентовал открытую версию своего гибридного суперкара Sian.
Somanyhorses вчера в 08:19
2
Экономика

Пересчитают по-новому: россиянам решили изменить размер зарплат

Правительство России решило изменить заработные платы миллионов граждан, которые являются работниками бюджетной сферы, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 16:30
Кино

Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel

NewInform 12:12
15
Общество

Смертность в России за май выросла на 11,9%

Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах.
Новые Известия 12:32
6
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском 07:45
12
Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Известия 06:18
14
Политика

СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу

Руководство компании Facebook рассматривает возможность введения запрета на размещение политической рекламы в социальной сети перед выборами президента США в ноябре этого года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:35
Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
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Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
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