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ВедомостиВедомостиВ проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

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В письме Мишустину говорится, что ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» поддерживают создание платформы, но предлагают использовать наряду с разработками Сбербанка и свои. Они также считают нужным задействовать мощности Государственной единой облачной платформы (ГЕОП, или «Гособлако»).
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