Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» В борьбе за создание цифровой платформы «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством у Сбербанка появились конкуренты.

с чего всё началось

В письме Мишустину говорится, что ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» поддерживают создание платформы, но предлагают использовать наряду с разработками Сбербанка и свои. Они также считают нужным задействовать мощности Государственной единой облачной платформы (ГЕОП, или «Гособлако»).

В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

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