Общество
ВедомостиВ проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»
В письме Мишустину говорится, что ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» поддерживают создание платформы, но предлагают использовать наряду с разработками Сбербанка и свои. Они также считают нужным задействовать мощности Государственной единой облачной платформы (ГЕОП, или «Гособлако»).
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с чего всё началось
Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России»
Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» В борьбе за создание цифровой платформы «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством у Сбербанка появились конкуренты.Коммерсантъвчера в 18:18
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Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 02:53
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан
Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна вчера в 06:55
Происшествия
Милонов призвал не жалеть Ефремова и лишить его всех ролей и званий
Политическая Экспертиза 03:15
Путешествия
Объявлены условия для въезда россиян в Турцию
Турция раскрыла условия для въезда туристов после пандемии, а также подтвердила, что ожидает прибытия россиян уже в июле.
Профиль 03:29
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро
Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино.
РБК 02:27
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Единоборства
Джон Джонс дал совет восходящим звездам UFC
FightTime.ru 03:43
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Украина никогда не вернет Донбасс, пока ею правят действующие власти.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:40
Общество
Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались
Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) сообщает: За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 595 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3277 (38,1%) без клинических проявлений.
Частник.Ru 03:33
Музыка
Классика августа: почему псковичам не будет скучно на фестивале «Музыка на воде»
В конце августа в дендропарке на Мирожке пройдет фестиваль «Музыка на воде».
Псковская Лента Новостей 04:15
Гаджеты
Redmi представила роутер AX5 Wi-Fi 6 за $32
Как и было обещано, бренд Redmi официально представил новый маршрутизатор Redmi AX5 Wi-Fi 6. Как понятно из названия, новинка поддерживает беспроводную сеть нового поколения.
The GEEK 03:43
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
Политика
В Кремле объяснили отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию одного пункта.
РИА Новости вчера в 06:02
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
РИА Новости вчера в 12:56
Политика
Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом COVID-19, чтобы на своем примере показать, «что это не чума».
Коммерсантъ 02:59
Авто
Тестовую сборку новых двигателей запустили на «КамАЗе»
Пресс-служба отечественного предприятия сообщила о старте тестовой сборки силовых агрегатов для нового семейства машин К5.
SpeedMe вчера в 08:59
Единоборства
Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти в сентябре
Напомним, в мае Гэтжи победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе. Теперь он должен провести бой с Нурмагомедовым.
REGNUM 03:02
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Путешествия
«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
Политика
Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг посла
Версия.Инфо вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Расставшись с Муцениеце, Прилучный оплатил ее дорогостоящее лечение
RuNews24.ru вчера в 08:44
Политика
В Нидерландах заявили, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17
Власти Украины предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, данные только со вторичных радаров.
ТАСС 04:54