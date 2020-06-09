Общество

ВедомостиВедомостиВ проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

В письме Мишустину говорится, что ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» поддерживают создание платформы, но предлагают использовать наряду с разработками Сбербанка и свои. Они также считают нужным задействовать мощности Государственной единой облачной платформы (ГЕОП, или «Гособлако»).
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России»

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» В борьбе за создание цифровой платформы «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством у Сбербанка появились конкуренты.
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

Ведомостивчера в 21:29

За создание «Гостеха» за 47 млрд кроме Сбербанка поборются ВТБ и «Почта России»

Собеседник04:22

«Ъ»: «Почта России», ВТБ и «Ростелеком» планируют участвовать в разработке «Гостеха»

ТАСС02:33

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» стали претендентами на создание платформы «Гостех»

Компаниявчера в 23:47

У Сбербанка появились конкуренты в борьбе за создание платформы «Гостех»

ИА Красная Весна04:42

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России»

Коммерсантъвчера в 18:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:59, Ашберн
Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 02:53
809
Общество

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан

Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна вчера в 06:55
52
Происшествия

Милонов призвал не жалеть Ефремова и лишить его всех ролей и званий

Политическая Экспертиза 03:15
11
Путешествия

Объявлены условия для въезда россиян в Турцию

Турция раскрыла условия для въезда туристов после пандемии, а также подтвердила, что ожидает прибытия россиян уже в июле.
Профиль 03:29
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
1,1K
Происшествия

Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро

Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино.
РБК 02:27
67
Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,9K
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
9
Единоборства

Джон Джонс дал совет восходящим звездам UFC

FightTime.ru 03:43
Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Украина никогда не вернет Донбасс, пока ею правят действующие власти.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:40
152
Общество

Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались

Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) сообщает: За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 595 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3277 (38,1%) без клинических проявлений.
Частник.Ru 03:33
Музыка

Классика августа: почему псковичам не будет скучно на фестивале «Музыка на воде»

В конце августа в дендропарке на Мирожке пройдет фестиваль «Музыка на воде».
Псковская Лента Новостей 04:15
Гаджеты

Redmi представила роутер AX5 Wi-Fi 6 за $32

Как и было обещано, бренд Redmi официально представил новый маршрутизатор Redmi AX5 Wi-Fi 6. Как понятно из названия, новинка поддерживает беспроводную сеть нового поколения.
The GEEK 03:43
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
305
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения

В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК вчера в 14:09
125
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
2,1K
Политика

В Кремле объяснили отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил технической накладкой отсутствие в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в конституцию одного пункта.
РИА Новости вчера в 06:02
368
Происшествия

В США задержан главарь «Ку-Клукс-Клана» за наезд на протестующих

Газета.Ru 02:35
15
Происшествия

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

РИА Новости вчера в 12:56
763
Происшествия

Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым

Pravda.Ru 03:16
Политика

Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом COVID-19, чтобы на своем примере показать, «что это не чума».
Коммерсантъ 02:59
15
Авто

Тестовую сборку новых двигателей запустили на «КамАЗе»

Пресс-служба отечественного предприятия сообщила о старте тестовой сборки силовых агрегатов для нового семейства машин К5.
SpeedMe вчера в 08:59
4
Единоборства

Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти в сентябре

Напомним, в мае Гэтжи победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе. Теперь он должен провести бой с Нурмагомедовым.
REGNUM 03:02
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
256
Путешествия

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
1,6K
Политика

Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг посла

Версия.Инфо вчера в 10:23
1,4K
Шоу-бизнес

Расставшись с Муцениеце, Прилучный оплатил ее дорогостоящее лечение

RuNews24.ru вчера в 08:44
22
Политика

В Нидерландах заявили, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17

Власти Украины предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, данные только со вторичных радаров.
ТАСС 04:54
Энергетика

«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
255
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное