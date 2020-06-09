Общество

ВедомостиВедомостиВ проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

В письме Мишустину говорится, что ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» поддерживают создание платформы, но предлагают использовать наряду с разработками Сбербанка и свои. Они также считают нужным задействовать мощности Государственной единой облачной платформы (ГЕОП, или «Гособлако»).
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с чего всё началось

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России»

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» В борьбе за создание цифровой платформы «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством у Сбербанка появились конкуренты.
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

«Почта России», ВТБ и «Ростелеком» добиваются участия в «Гостехе»

CNews06:31

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России»

Коммерсантъвчера в 18:18

За создание «Гостеха» за 47 млрд кроме Сбербанка поборются ВТБ и «Почта России»

Собеседник04:22

«Ъ»: «Почта России», ВТБ и «Ростелеком» планируют участвовать в разработке «Гостеха»

ТАСС02:33

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» стали претендентами на создание платформы «Гостех»

Компаниявчера в 23:47

В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

Ведомостивчера в 21:29

У Сбербанка появились конкуренты в борьбе за создание платформы «Гостех»

ИА Красная Весна04:42
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Происшествия

Ефремов признал себя виновником ДТП

Актер Михаил Ефремов вчера, 8 июня, признал себя виновным по делу о ДТП на Смоленской площади в Москве, сообщил «Интерфаксу» неназванный адвокат.
Коммерсантъ 04:55
1,7K
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
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Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта

Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
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Экономика

Эксперт дал прогноз по курсам валют

«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
RT на русском 06:27
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Культура

Сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении

Вокруг ТВ 06:33
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Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
РИА Новости 05:04
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Игры

Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Общество

В Кремле не считают стремительным снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают преждевременным решение мэра Москвы Сергея Собянина о снятии большинства ограничений, введенных в столице в связи с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:34
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Музыка

Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

ИА InterMedia вчера в 05:12
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Происшествия

Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП

StarHit.ru 04:24
3
Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
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Наука

Опубликовали информацию о случаях скрещивания людей и животных

Evo-rus.com вчера в 08:52
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Происшествия

В Махачкале загорелось здание «Ростелекома»

Российская газета 07:04
3
Происшествия

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

Интерфакс 05:24
52
Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

Матосов и Нефедов указывают, что в день голосования, который назначен на 1 июля, каждому члену избиркома придется контактировать с тысячами голосующих, что чревато неконтролируемым распространением COVID-19, которая нередко приводит к гибели больных пенсионного возраста.
Newvz.ru 04:21
3
Культура

В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Что происходит 06 июня в 12:08
2
Авто

Opel показал тизерное изображение нового Opel Mokka

Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
Автоновости дня 05:20
2
Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
2
Общество

Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному обучению 1 сентября

Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному обучению 1 сентября - Попова.
ТАСС 07:21
Футбол

Хеведес расторг контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» пошел навстречу игроку. Контрактное соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Vprognoze.ru вчера в 15:32
3
Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
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Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,3K
Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы

Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
REGNUM 05:15
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Происшествия

В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов

В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 06:21
Происшествия

Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж

Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Здоровье

«Большое число людей переболело»: в МФТИ объяснили снятие ограничений по COVID-19

Эксперт объяснил возможно большее число обладателей антител тем, что в некоторых случаях инфекция протекает бессимптомно, а значит, данных об этих людях нет.
Радио Комсомольская правда 06:59
Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
477
Общество

Трамп заявил, что не допустит роспуска полиции США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не будут распускать полицию или сокращать её финансирование.
Life.ru вчера в 20:43
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Недвижимость

Квартиры в Москве начали дешеветь

Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр.
Lenta.ru 01:24
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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