Общество
ВедомостиВ проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»
В письме Мишустину говорится, что ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» поддерживают создание платформы, но предлагают использовать наряду с разработками Сбербанка и свои. Они также считают нужным задействовать мощности Государственной единой облачной платформы (ГЕОП, или «Гособлако»).
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с чего всё началось
Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России»
Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» В борьбе за создание цифровой платформы «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством у Сбербанка появились конкуренты.Коммерсантъвчера в 18:18
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Происшествия
Ефремов признал себя виновником ДТП
Актер Михаил Ефремов вчера, 8 июня, признал себя виновным по делу о ДТП на Смоленской площади в Москве, сообщил «Интерфаксу» неназванный адвокат.
Коммерсантъ 04:55
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсам валют
«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
RT на русском 06:27
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении
Вокруг ТВ 06:33
Политика
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
РИА Новости 05:04
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
В Кремле не считают стремительным снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают преждевременным решение мэра Москвы Сергея Собянина о снятии большинства ограничений, введенных в столице в связи с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:34
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia вчера в 05:12
Происшествия
Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП
StarHit.ru 04:24
Здоровье
В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией
Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
Наука
Опубликовали информацию о случаях скрещивания людей и животных
Evo-rus.com вчера в 08:52
Происшествия
В Махачкале загорелось здание «Ростелекома»
Российская газета 07:04
Общество
Новосибирский избирком пригрозил забастовкой
Матосов и Нефедов указывают, что в день голосования, который назначен на 1 июля, каждому члену избиркома придется контактировать с тысячами голосующих, что чревато неконтролируемым распространением COVID-19, которая нередко приводит к гибели больных пенсионного возраста.
Newvz.ru 04:21
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Авто
Opel показал тизерное изображение нового Opel Mokka
Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
Автоновости дня 05:20
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Общество
Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному обучению 1 сентября
Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному обучению 1 сентября - Попова.
ТАСС 07:21
Футбол
Хеведес расторг контракт с «Локомотивом»
«Локомотив» пошел навстречу игроку. Контрактное соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Vprognoze.ru вчера в 15:32
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы
Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
REGNUM 05:15
Происшествия
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 06:21
Происшествия
Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж
Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Здоровье
«Большое число людей переболело»: в МФТИ объяснили снятие ограничений по COVID-19
Эксперт объяснил возможно большее число обладателей антител тем, что в некоторых случаях инфекция протекает бессимптомно, а значит, данных об этих людях нет.
Радио Комсомольская правда 06:59
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
Общество
Трамп заявил, что не допустит роспуска полиции США
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не будут распускать полицию или сокращать её финансирование.
Life.ru вчера в 20:43
Недвижимость
Квартиры в Москве начали дешеветь
Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр.
Lenta.ru 01:24