Общество

ВедомостиВедомостиВ проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

В письме Мишустину говорится, что ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» поддерживают создание платформы, но предлагают использовать наряду с разработками Сбербанка и свои. Они также считают нужным задействовать мощности Государственной единой облачной платформы (ГЕОП, или «Гособлако»).
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с чего всё началось

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России»

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» В борьбе за создание цифровой платформы «Гостех» для взаимодействия граждан и бизнеса с государством у Сбербанка появились конкуренты.
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

«Ъ»: «Почта России», ВТБ и «Ростелеком» планируют участвовать в разработке «Гостеха»

ТАСС02:33

У Сбербанка появились конкуренты в борьбе за создание платформы «Гостех»

ИА Красная Весна04:42

За создание «Гостеха» за 47 млрд кроме Сбербанка поборются ВТБ и «Почта России»

Собеседник04:22

«Почта России», ВТБ и «Ростелеком» добиваются участия в «Гостехе»

CNews06:31

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» стали претендентами на создание платформы «Гостех»

Компаниявчера в 23:47

В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»

Ведомостивчера в 21:29

Конкурировать со Сбербанком за связь граждан с государством готовы ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России»

Коммерсантъвчера в 18:18
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Происшествия

В Красноярске нашли похищенные у инкассаторов деньги

В Красноярске полицейские разыскали деньги, похищенные налетчиками во время нападения на инкассаторов 30 мая.
ДЕЛА.ru 07:18
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Футбол

РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Общество

Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
3,6K
Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
58
Происшествия

Михаила Ефремова отпустили под подписку

Артист Михаил Ефремов после задержания по делу о ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде.
Российская газета 01:59
752
Армия и оружие

Греция заявляет о готовности начать войну с Турцией

О готовности к войне с Турцией заявила Греция. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06 июня в 14:38
659
Общество

Звезда «Гарри Поттера» ответил Джоан Роулинг после ее слов о трансгендерах

Lenta.ru вчера в 23:26
1
Общество

Авиасообщение в дальнее зарубежье может возобновиться в июле

Есть вероятность, что рейсы в некоторые страны станут доступны с середины июля. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Суть событий вчера в 02:14
971
Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
20
Музыка

Музыкальный DMCA пришел на «Twitch»

Как сообщает портал «Игромания», на стриминговый сервис «Twitch» пришли правообладатели музыкальных треков.
ГЛАС.RU вчера в 12:06
2
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» покажут в США

Piter.tv 02:09
27
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
336
Происшествия

Адвокаты допустили, что Ефремов может избежать тюрьмы

По данным информагентства, в отношении артиста возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает от пяти до 12 лет тюрьмы.
Телеканал 360° 07:59
Авто

До российских дилеров добралась новая Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
47
Экономика

Суд арестовал 100% «Деловых линий»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
31
Игры

В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня

Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же значительные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
7
Общество

Все санатории и отели откроют в Крыму

Рамблер вчера в 15:41
32
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
284
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2,2K
Шоу-бизнес

Последняя программа с покойной Норкиной вышла в эфир

Слово и Дело вчера в 12:50
12
Политика

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
Кино

Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

Российская газета вчера в 04:37
21
Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
339
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,3K
Происшествия

Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж

Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Авто

На АвтоВАЗе заметили новые Renault Clio

В Тольятти на территории научно-технического центра АвтоВАЗа сотрудники застали несколько хэтчбеков Renault Clio пятого поколения.
Журнал Авто.ру вчера в 10:09
101
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
1K
Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
22
Политика

Патрушев рассказал, кому на руку авария на норильской ТЭЦ

По словам Патрушева, недооценка потенциальных угроз работе ТЭЦ может привести к серьезным экологическим последствиям и материальным затратам.
ИА Красная Весна 07:46
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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