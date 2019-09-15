Политика
КоммерсантъВ проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:26, Вашингтон
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Происшествия
Шумахер покинул клинику в Париже и уехал из Франции
Национальная служба новостей 11:41
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов
Газета.Ru 18:59
Гаджеты
Xiaomi тизером анонсировала новые телевизоры
Газета DAILY вчера в 07:08
Политика
Инаугурация Осипова в должность губернатора состоится 19 сентября
Александр Осипов официально вступит в должность губернатора Забайкальского края 19 сентября.
Московский Комсомолец Чита 20:16
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали двух «теневых губернаторов» талибов
Ликвидирован «теневой губернатор» уезда Анар-Дара Сайед Азим.
Московский Комсомолец 08:01
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews 05:02
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Культура
Рязанка прошла кастинг в шоу «Танцы» ТНТ
Рязанка Мария Селиверстова прошла телевизионный кастинг в шоу «Танцы» на ТНТ. Выпуск с ее участием вышел в эфир 14 сентября.
Московский Комсомолец 05:02
Единоборства
Объявлена дата боя между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым
Объявлена дата и место поединка бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:06
Политика
Трамп отказался от переговоров с Ираном без предварительных условий
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он якобы готов провести встречу с руководством Ирана без предварительных условий.
Экономика сегодня 20:05
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы Константин Богомолов напал на журналистов НТВ
Актеры в студии, обсуждавшие громкую свадьбу, вспомнили, что предыдущий муж Собчак - Максим Виторган - тоже страдал от подобных вопросов, но никогда не позволял себе нападать на журналистов.
Телепрограмма 16:19
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Гаджеты
Компания Lenovo представила смарт-часы Lenovo Carme
Lenovo Carme получили множество функций мониторинга активности.
ITZine.ru вчера в 12:38
Космос
«Роскосмос» хочет вернуть оружие в экипировку космонавтов
"Роскосмос" задумался о возвращении огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов, пишет РИА Новости.
РЕН ТВ 20:11
Политика
Чемезов сообщил о возможном ребрендинге Superjet
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что после серии проблем с российским пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 лайнер могут подвергнуть ребрендингу.
Московский Комсомолец 03:48
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 13 сентября в 07:35
Шоу-бизнес
СМИ сообщили об отравлении Михаила Галустяна
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» дозвонился до помощницы Галустяна, однако комментировать ситуацию с отравлением артиста она отказалась.
Говорит Москва 09:12
Здоровье
В Минздраве сообщили о внедрении в России новой вакцины от гриппа
Замминистра здравоохранения России Сергей Краевой сообщил, что Минздрав и Роспотребнадзор подписали план по внедрению отечественной четырёхвалентной вакцины от гриппа.
RT на русском 20:57
Экономика
В Минфине считают, что не нужно стимулировать рост доходов россиян
Министерство труда и социального развития России планирует сократить процент населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Солидарность вчера в 05:47
Космос
Rocket Lab перенёс запуск ракеты с несколькими спутниками
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31