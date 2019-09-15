Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону

Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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Киев заложил в проект бюджета почти десять миллиардов долларов на оборону

РИА Новости08:40

Кабмин Украины в проекте бюджета на 2020 год на 16% увеличил финансирование обороны

ТАСС08:40

В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону

Коммерсантъ10:47

Украина потратит 28 млн долларов на закрытие шахт

Взгляд.ру13:45

Кабмин Украины заложил в проект бюджета на 2020 год $9,9 млрд на оборону

Известия09:19

Украина заложила в проект бюджета на 2020 год почти $10 млрд на оборону

РБК14:34

Украина выделит в 2020 году почти $10 млрд на оборону

Газета.Ru10:12
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru 17:45
Политика

Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.
РБК 17:02
Происшествия

Арестованы три работника реабилитационного центра в Ленобласти

По версии следствия, в Ленинградской области функционировала сеть частных реабилитационных центров, работники которых навязывали услуги по "медицинской реабилитации" гражданам с различными зависимостями.
Вести.Ru 15:39
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабль «Юма» ВМС США

Черноморский флот взял на сопровождение судно "Юма" ВМС США, сообщил Национальный центр управления обороной России.
РИА Новости 03:15
Политика

В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты

Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:35
Политика

Чемезов не исключил ребрендинга Superjet

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью РБК.
РИА Новости 04:20
Шоу-бизнес

Вдова Михаила Круга выдала дочь замуж

24-летняя падчерица Круга вышла замуж в свой день рождения.
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Происшествия

Жившая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка

Газета.Ru 17:01
Политика

В Лондоне заявили о прогрессе на переговорах с ЕС по Brexit

Лондону удалось добиться с ЕС прогресса на переговорах об условиях выхода из Евросоюза, заявил в воскресенье британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.
Интерфакс 04:47
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов

Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.
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Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости 13 сентября в 18:44
Политика

Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Происшествия

Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой

Газета.Ru 16:55
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Хет-трик Абрахама принес «Челси» победу над «Вулверхэмптоном»

Больше всего голов – семь, — было забито в игре "Вулверхэмптона" и лондонского "Челси".
Вести.Ru вчера в 13:20
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На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд

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Гаджеты

Назван список операционных систем, способных заменить Android

Система находится на третьем месте по популярности среди остальных "операционок" и входит в список тех платформ, которые способны заменить Android.Первую строчку занимает уже указанный KaiOS.
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Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне

Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
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Авто

Land Rover продемонстрировал долгожданный новый Defender

Новое поколение Land Rover Defender во всем великолепии предстало на Франкфуртском автошоу.
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Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.
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Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов

Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Общество

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

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Армия и оружие

Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе

По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).
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Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»

На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Шоу-бизнес

Представитель РПЦ усомнился в искренности Ксении Собчак

Вести.Ru 16:58
Политика

Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
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Завершился второй этап поставок С-400 в Турцию

Вести.Ru 08:01
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