Политика
КоммерсантъВ проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Армия и оружие
Глава Ростеха заявил об отсутствии у РФ сделок в долларах по оружейным контрактам
Россия ушла от выплат в долларах со своими партнерами по оружейным контрактам, подчеркнул Чемезов.
ТК Звезда 19:47
Авто
Россияне отказываются оплачивать транспортные налоги
Аналитики считают, что необходимо пересмотреть подход к транспортному налогу, а также к методам его взимания.
SakhalinMedia.ru 19:20
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Политика
Почему США обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ, объяснили СМИ
Высокопоставленный чиновник США заявил, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада.
Газета.Ru 16:49
Происшествия
В Ангарске при взрыве газа в доме пострадали 12 человек
РИА Новости 04:53
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им. В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
Astera 13 сентября в 14:12
Происшествия
Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом
РИА Новости вчера в 15:35
Экономика
ФНС: В России зарегистрировано уже более 200 тысяч самозанятых
Регистрацию в качестве самозанятых в рамках эксперимента, проводимого в нескольких российских регионах, прошло уже более 200 тысяч человек.
REGNUM 13 сентября в 13:59
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Игры
На TGS 2019 рассказали первые подробности об игре Fairy Tail по аниме «Хвост феи»
В рамках Tokyo Game Show 2019 Koei Tecmo поделилась новой информацией о грядущей игре Fairy Tail по мотивам одноимённого аниме.
Игромания.ру 15:38
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Политика
Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином
Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Кино
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Политика
В России оценили слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
"Нужно сперва извиниться" Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова американского посла, призвала США извиниться за бомбардировки Югославии.
РИА Новости 15:40
Футбол
ЦСКА победил «Тамбов» благодаря двум красивым голам
ЦСКА на выезде победил "Тамбов" в девятом туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. По голу забили Кристиан Бистрович и Хердур Магнуссон.
Pravda.Ru 14:21
Политика
Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе
14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.
Известия вчера в 23:13
Здоровье
Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM 13 сентября в 08:51
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).
News.ru вчера в 19:01
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Футбол
«Барселона» на своем поле разгромила «Валенсию»
Советский спорт вчера в 17:11
Политика
СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году
Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года.
URA.Ru 19:28
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия маневров, состоявшейся накануне, заявил, что учения "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.
РИА Новости 17:41