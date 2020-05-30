Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Читать в источнике
Комментировать2,1K
с чего всё началось

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфаксвчера в 18:54

Подробнее о событии

В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации

REGNUM04:12

В России могут ввести наказание за отказ от обязательной вакцинации

Life.ru03:58

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Интерфаксвчера в 18:54

В проект нового КоАП внесли штраф за отказ от вакцинации

Москва 2403:07

Штраф за отказ от вакцинации внесён в проект нового КоАП

News.ruвчера в 21:41

Штрафы за отказ от обязательной вакцинации внесли в проект нового КоАП

Московский Комсомолецвчера в 20:17

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

РЕН ТВ03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
658
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,2K
Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК 03:03
23
Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
607
Здоровье

Еще 281 случай коронавируса выявили в Нижегородской области

Еще 281 житель Нижегородской области заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона и облправительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.
Время Н вчера в 05:05
8
Общество

Клиенты пожаловались на трудности с закрытием счетов в «Рокетбанке»

Клиенты виртуального «Рокетбанка» (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения) сообщили о проблемах с закрытием счетов и выводом денег.
РБК 02:00
Происшествия

Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске.
Российская газета 03:28
569
Общество

В России за сутки зафиксировали 8952 случая коронавируса

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России в течение суток подтверждёно 8952 случая коронавируса.
RT на русском 03:38
70
Транспорт

Петербуржцы за день активировали 21 тысячу льготных проездных

С 29 мая по 30 июня пассажиры льготных категорий могут автоматически активировать восстановленный ресурс своих проездных, чтобы начать пользоваться ими уже с 1 июня.
78.ru 00:45
135
Экономика

Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума

Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM 28 мая в 10:43
393
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru вчера в 13:26
3K
Космос

В NASA предсказали Земле значительное увеличение количества осадков

Земля может столкнуться со значительным увеличением количества осадков.
Актуальные Новости вчера в 13:01
Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости вчера в 16:54
15
Политика

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
1
Музыка

Ургант спел с выпускниками из Екатеринбурга на «Первом канале»

В выпуске программы «Вечерний Ургант» показали их видео, снятое для школьного клипа, на котором ребята исполняют песню.
URA.Ru 00:55
1
Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
243
Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета вчера в 03:15
95
Авто

Появились фото обновленного Lada Largus FL

В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 27 мая в 03:05
162
Армия и оружие

Армия получит 76 модернизированных Су-34

До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
Подмосковье Сегодня вчера в 08:33
4
Здоровье

Санатории в трети муниципалитетов Кубани возобновят работу с 1 июня

Санаторно-курортные организации в 15 из 44 муниципалитетов Краснодарского края смогут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии с 1 июня.
ТАСС 04:06
1,1K
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
10
Армия и оружие

Турция решила действовать против России в Черном море

СМИ указывают на активность боевой авиации Турции над Черным морем.
Вечерний курьер 02:50
161
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
173
Политика

Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Росжелдора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владимира Токарева руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) и заместителем главы Минтранса России.
ТАСС 03:19
Общество

В Госдуме назвали дату открытия пляжей для россиян

Как заявил Дегтярев, в российских регионах решение об открытии курортных объектов будет приниматься «исходя из эпидемиологической обстановки».
Ридус вчера в 06:34
396
Общество

Журнал Forbes исключил Кайли Дженнер из списка миллиардеров

Журнал Forbes исключил американскую телезвезду и предпринимательницу Кайли Дженнер из списка женщин-миллиардеров.
МИР 24 вчера в 19:52
5
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок для жителей столицы.
RT на русском 28 мая в 11:24
4,7K
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
419
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru вчера в 12:17
828
Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%

Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
805
Как работают Яндекс.Новости?
Главное