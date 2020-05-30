Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

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