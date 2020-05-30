Общество
ИнтерфаксВ проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Киберспорт
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
3DNews вчера в 13:14
Политика
Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Экономика
Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей
В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8952 человека.
Коммерсантъ 06:44
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Политика
Путин: серьезных переговоров по СНВ с США начать не удалось
Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ определить позицию России в связи с выходом США из договора по открытому небу, а также обсудить судьбу вскоре завершающего свое действие договора СНВ-3, по которому так и не удалось начать серьёзных переговоров с Вашингтоном.
РИА Новости 06:50
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Происшествия
После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело
RT на русском 04:19
Общество
В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
Происшествия
Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота
Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
Происшествия
На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба
В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
Культура
Ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен приехал в Курск
Гастрономическая экспедиция прибыла в Курскую область, чтобы запечатлеть кулинарные специалитеты региона.
46ТВ 28 мая в 06:34
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время вчера в 11:01
Игры
Презентация Playstation 5 состоится 4 июня
ITZine.ru вчера в 13:04
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Кинорежиссёр Квентин Тарантино считает лучшим фильмом последних десяти лет картину Дэвида Финчера «Социальная сеть».
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Общество
Режим самоизоляции в Оренбургской области продлён до 14 июня
Денис Паслер, губернатор Оренбургской области Вчера наблюдал такую картину — дети с родителями стоят в очереди, чтобы прокатиться на пони.
Orsk.ru 06:39
Общество
Крымские отели начнут принимать местных жителей с середины июня
Подготовка к работе объектов санаторно-курортного комплекса Республик Крым будет разрешена с 1 июня, а принимать на отдых крымчан, с соблюдением требований Роспотребнадзора, они смогут с 15 июня.
Коммерсантъ вчера в 13:44
Кино
Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Piter.tv 04:38
Политика
США введут санкции против Китая
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт санкции против официальных властей Китая и Гонконга, которые, по его мнению, подрывают автономию Гонконга.
Expert.ru вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости 28 мая в 21:10
Общество
Мишустин поручил сразу доводить выплаты до медиков, борющихся с COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин обязал руководителей регионов обеспечить в кратчайшие сроки выплаты медработникам, помогающим больным с COVID, ждать даты зарплаты медработникам не нужно, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 07:07
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета вчера в 10:11