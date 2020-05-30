с чего всё началось

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок. Проект нового КоАП в субботу, 30 мая, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации

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