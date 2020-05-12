Экономика
КоммерсантъВ проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC
CRCC хочет приобрести 50% в проекте, общая стоимость которого оценивается в 49 млрд руб. Китайская госкомпания CRCC договаривается с "Мосинжпроектом" (принадлежит мэрии Москвы) об инвестировании в строительство небоскреба One Tower, рассказал "Ъ" собеседник на рынке недвижимости.
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В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC Принадлежащий мэрии Москвы «Мосинжпроект» ведет переговоры с китайской CRCC об инвестициях в строительство самого высокого жилого небоскреба в Европе — башни One Tower.Коммерсантъ11 мая в 17:41
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Здоровье
В Челябинской области умерли две пациентки с COVID-19
Челябинск, 13 мая 2020, 09:14 — REGNUM В Челябинской области за сутки умерли две пациентки с COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
REGNUM 02:14
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук вчера в 05:00
Политика
Турецкий политик назвал российские ЗРК С-400 стратегическим активом
Вечерний курьер 02:44
Происшествия
Во Владивостоке нашли схрон с гранатами и боеприпасами
Российская газета 01:14
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском 11 мая в 09:40
Общество
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Здоровье
В министерстве образования рассказали о работе детских садов
Министерство образования Калужской области сообщило, в каком случае детские сады возобновят свою работу.
Kaluga-poisk.ru вчера в 08:11
Экономика
Эксперты оценили возможности запасов ФНБ и ЗВР при преодолении кризиса
Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные резервы (ЗВР) позволят России преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
Известия 01:47
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Главный тренер женской российской сборной по борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.
Коммерсантъ 01:57
Футбол
Гладкий: «Турецкий чемпионат намного сильнее и интереснее украинского»
Украинский нападающий "Адана Демирспора" Александр Гладкий сравнил чемпионаты Турции и Украины.
Soccer.ru 02:24
Здоровье
В ГД предупредили о риске «стрессовых расстройств» после самоизоляции
"Да, пока все работы только ведутся, но уже сейчас очень важна деятельность психологов и психиатров, центров доверия и телефонов горячих линий, куда люди могут обратиться за помощью", — считает парламентарий.
РИА Новости 00:11
Футбол
Президент «Барселоны» одобрил трансфер Миранчука
ODDS.ru вчера в 11:57
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Здоровье
В США повысили прогноз смертности от коронавируса
Согласно обновленному докладу специалистов из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета, жертвами распространения COVID-19 в США могут стать 147 тысяч человек.
BFM.ru 01:47
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Происшествия
Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах
Известия вчера в 07:13
Политика
Белый дом подтвердил решение Пенса лично не встречаться с Трампом
Вице-президент США Майкл Пенс принял решение лично не встречаться с американским лидером Дональдом Трампом.
ТАСС вчера в 15:37
Экономика
Производители мебели предупредили о банкротствах из-за карантина
В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности предупредили о том, что ограничительные меры из-за коронавируса могут привести к банкротству около 70% российских производителей мебели в течение ближайших двух месяцев.
Gazeta.SPb вчера в 07:57
Культура
Программа воронежского Платоновфеста лишилась 4 мероприятий
Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября.
Обозреватель Врн вчера в 10:39
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,6 доллара и составили 24,14 доллара за баррель.
Банки.ру вчера в 01:22
Происшествия
В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
Здоровье
В Саратовской области планируется отмена ряда ограничительных мер
В Саратовской области на фоне сохранения режима самоизоляции с сегодняшнего дня возобновили работу все промышленные предприятия.
Глас Народа вчера в 13:23
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
РБК вчера в 01:24
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru вчера в 06:59