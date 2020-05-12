Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC

CRCC хочет приобрести 50% в проекте, общая стоимость которого оценивается в 49 млрд руб. Китайская госкомпания CRCC договаривается с "Мосинжпроектом" (принадлежит мэрии Москвы) об инвестировании в строительство небоскреба One Tower, рассказал "Ъ" собеседник на рынке недвижимости.
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В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC

В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC Принадлежащий мэрии Москвы «Мосинжпроект» ведет переговоры с китайской CRCC об инвестициях в строительство самого высокого жилого небоскреба в Европе — башни One Tower.
Коммерсантъвчера в 17:41

Подробнее о событии

Китайская госкомпания планирует инвестировать в башню One Tower

Арендатор.ру07:59

Китайцы построят в Москве самую высокую жилую башню

Lenta.ru05:43

В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC

Коммерсантъвчера в 17:41

Китайская компания CRCC может инвестировать в проект в «Москва-сити»

Ведомости02:59

Китайская CRCC может поучаствовать в возведении башни в «Москва-Сити»

ПРАЙМ02:29

Китайская CRCC может поучаствовать в возведении башни в «Москва-Сити»

РИА Новости02:00

Китайская CRCC может инвестировать в One Tower

CRE.RU03:19
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Общество

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
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Политика

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
1,2K
Общество

ПФР разъяснил, как оформить обещанное Путиным пособие на ребенка

Пенсионный фонд России (ПФР) разместил на своем сайте инструкцию, каким образом оформить пособие в 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет.
Росбалт 07:53
Происшествия

В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге

Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех".
РИА Новости 08:12
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Авто

Toyota привезет в Россию новый кроссовер Highlander

Японская компания Toyota летом 2020 года представит на российском рынке семиместный кроссовер Highlander нового поколения.
Известия 02:32
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Общество

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей

Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета вчера в 13:04
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Шоу-бизнес

Рианна снялась в откровенной фотосессии своего бренда

Американская поп-певица Рианна снялась в нижнем белье для своего бренда Savage x Fenty, который на днях отметил свой второй день рождения.
Sunmag.me 08:50
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Политика

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

«С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — сказал Путин.
RT на русском вчера в 09:18
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Общество

ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 07:03
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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Армия и оружие

Военный музей на корабле «Сметливый» в Севастополе откроют в срок

Создание музея на сторожевом корабле «Сметливый» в Севастополе идет по графику несмотря на ограничения связанные с коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 04:17
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Общество

Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса

Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса: с 12 мая в ряде субъектов возобновляется работа промышленных предприятий.
Lenta.ru 07:15
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Происшествия

В Челябинске полицейский арестован за избиение задержанного

В отделе полиции сотрудник нанёс ему травмы. Полицейскому предъявлено обвинение. Арестован он по ходатайству следователей.
REGNUM 08:23
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Политика

Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
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Общество

Власти Москвы назвали эффективные для защиты от коронавируса перчатки

«Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами», — поясняет депздрав.
РБК 05:30
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
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Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Дженоа»

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Дженоа" Антонио Санабрией, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 06:50
Экономика

Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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Происшествия

В калининградской больнице умерла врач-реаниматолог с коронавирусом

Врач-реаниматолог калининградской областной клинической больницы, у которой была тяжелая пневмония и, предварительно, положительный тест на COVID-19, скончалась в Калининграде, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 08:49
Политика

На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 000 рублей

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", — сказал президент.
Газета.Ru вчера в 10:03
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Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
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Политика

В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине

Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
Российская газета 07:51
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
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Политика

Владимир Путин проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней

На завтра, 11 мая, запланировано совещание под руководством Президента России Владимира Путина, на котором будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Махачкалинские известия 10 мая в 13:32
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Фигурное катание

Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

Российская газета 04:33
Единоборства

Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая

Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
RT на русском вчера в 16:03
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Детские сады в Амурской области решили пока не открывать

Детские сады в Амурской области решили пока не открывать.
ИА Порт Амур 08:05
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Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти

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