Экономика
КоммерсантъВ проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC
CRCC хочет приобрести 50% в проекте, общая стоимость которого оценивается в 49 млрд руб. Китайская госкомпания CRCC договаривается с "Мосинжпроектом" (принадлежит мэрии Москвы) об инвестировании в строительство небоскреба One Tower, рассказал "Ъ" собеседник на рынке недвижимости.
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В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC Принадлежащий мэрии Москвы «Мосинжпроект» ведет переговоры с китайской CRCC об инвестициях в строительство самого высокого жилого небоскреба в Европе — башни One Tower.Коммерсантъвчера в 17:41
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Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
Общество
ПФР разъяснил, как оформить обещанное Путиным пособие на ребенка
Пенсионный фонд России (ПФР) разместил на своем сайте инструкцию, каким образом оформить пособие в 10 тыс. рублей на ребенка от 3 до 16 лет.
Росбалт 07:53
Происшествия
В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге
Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех".
РИА Новости 08:12
Авто
Toyota привезет в Россию новый кроссовер Highlander
Японская компания Toyota летом 2020 года представит на российском рынке семиместный кроссовер Highlander нового поколения.
Известия 02:32
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Рианна снялась в откровенной фотосессии своего бренда
Американская поп-певица Рианна снялась в нижнем белье для своего бренда Savage x Fenty, который на днях отметил свой второй день рождения.
Sunmag.me 08:50
Политика
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней
«С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — сказал Путин.
RT на русском вчера в 09:18
Общество
ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 07:03
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Армия и оружие
Военный музей на корабле «Сметливый» в Севастополе откроют в срок
Создание музея на сторожевом корабле «Сметливый» в Севастополе идет по графику несмотря на ограничения связанные с коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 04:17
Общество
Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса
Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса: с 12 мая в ряде субъектов возобновляется работа промышленных предприятий.
Lenta.ru 07:15
Происшествия
В Челябинске полицейский арестован за избиение задержанного
В отделе полиции сотрудник нанёс ему травмы. Полицейскому предъявлено обвинение. Арестован он по ходатайству следователей.
REGNUM 08:23
Политика
Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом
Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
Общество
Власти Москвы назвали эффективные для защиты от коронавируса перчатки
«Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами», — поясняет депздрав.
РБК 05:30
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Дженоа»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Дженоа" Антонио Санабрией, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 06:50
Экономика
Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Происшествия
В калининградской больнице умерла врач-реаниматолог с коронавирусом
Врач-реаниматолог калининградской областной клинической больницы, у которой была тяжелая пневмония и, предварительно, положительный тест на COVID-19, скончалась в Калининграде, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 08:49
Политика
На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 000 рублей
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", — сказал президент.
Газета.Ru вчера в 10:03
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Политика
В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине
Парламентарий подчеркнул, что Крым вернулся в состав России в результате осознанного выбора крымчан, а само его возвращение назвал неизбежным.
Российская газета 07:51
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
Политика
Владимир Путин проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней
На завтра, 11 мая, запланировано совещание под руководством Президента России Владимира Путина, на котором будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Махачкалинские известия 10 мая в 13:32
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Единоборства
Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая
Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
RT на русском вчера в 16:03
Здоровье
Детские сады в Амурской области решили пока не открывать
Детские сады в Амурской области решили пока не открывать.
ИА Порт Амур 08:05
Кино
Дмитрий Певцов поблагодарил тех, кто пожелал ему мучительной смерти
Многие зрители сочли, что фильм оскверняет память тех, кто воевал за Родину во время Второй мировой.
StarHit.ru 05:00