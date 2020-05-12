В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC Принадлежащий мэрии Москвы «Мосинжпроект» ведет переговоры с китайской CRCC об инвестициях в строительство самого высокого жилого небоскреба в Европе — башни One Tower.

с чего всё началось

CRCC хочет приобрести 50% в проекте, общая стоимость которого оценивается в 49 млрд руб. Китайская госкомпания CRCC договаривается с "Мосинжпроектом" (принадлежит мэрии Москвы) об инвестировании в строительство небоскреба One Tower, рассказал "Ъ" собеседник на рынке недвижимости.

В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC

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