Экономика
КоммерсантъВ проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC
CRCC хочет приобрести 50% в проекте, общая стоимость которого оценивается в 49 млрд руб. Китайская госкомпания CRCC договаривается с "Мосинжпроектом" (принадлежит мэрии Москвы) об инвестировании в строительство небоскреба One Tower, рассказал "Ъ" собеседник на рынке недвижимости.
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В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC Принадлежащий мэрии Москвы «Мосинжпроект» ведет переговоры с китайской CRCC об инвестициях в строительство самого высокого жилого небоскреба в Европе — башни One Tower.Коммерсантъвчера в 17:41
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Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса
Ранее «КИ» писали, что в минувшую субботу на Кубани выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.
Краснодарские известия 10 мая в 04:45
Единоборства
Макгрегора рассмешил комментарий Нурмагомедова о победе Гэтжи
Боец смешанного стиля Конор Макгрегор в своем микроблоге в Твиттере высмеял комментарий чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова относительно боя Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном.
Московский Комсомолец вчера в 18:51
Киберспорт
Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League
Metaratings вчера в 13:19
Общество
Беглов объяснил причину продления ограничительных мер в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил причину продления ограничительных мер в городе до 31 мая.
Питерские заметки 04:26
Игры
Ремастер Mafia II готовится к выходу
Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK вчера в 12:53
Происшествия
На Брянщине от коронавируса скончались 22 человека
Брянская улица 01:11
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 11:24
Единоборства
Усик ответил украинскому борцу, вызвавшему его на поединок
Украинский боксер Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу вольного стиля Богдану Грицаю, вызвавшему его на бой без правил, согласившись на проведение поединка по правилам бокса.
РИА Новости вчера в 19:35
Авто
В Россию едет новый Toyota Highlander
Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года.
Движок 02:32
Общество
Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей
Саминвестор 01:34
Игры
Capcom выпустит несколько крупных игр до марта 2021 года
До 31 марта 2021 года Capcom выпустит несколько крупных новых игр. Об этом представители компании сообщили в отчете перед инвесторами.
CyberSport.ru 01:49
Футбол
«Матч ТВ» продолжит показывать еврокубки до 2024 года
"Газпром-медиа" продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России.
РИА Новости 06:46
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Общество
Приангарье вводит обязательный масочный режим
С 20 мая в Иркутской области будет введен обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.
REGNUM 06:49
Гаджеты
Длина видеокарты PowerColor 5600 XT ITX составляет 175 мм
Официально представлен графический ускоритель PowerColor Radeon RX 5600 XT ITX, о подготовке которого мы сообщали в апреле.
3DNews 05:37
Авто
Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер
Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).
Автоновости дня вчера в 12:35
Кино
Звезды «Назад в будущее» поучаствовали в большой онлайн-конференции
Экономика сегодня 05:54
Футбол
Месси признан лучшим в Лиге чемпионов по соотношению голов и матчей
Лучшим стал форвард "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец забивает 0,8 гола за одну игру. Всего на его счету 114 мячей в 141 матче.
Pravda.Ru 05:22
Общество
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число людей с COVID-19 превысило 4,1 миллиона человек.
РИА Новости 03:58
Здоровье
В Пензенской области отчитались о выплатах медикам за март и апрель
По распоряжению Правительства России от 12 апреля 2020 года № 976-р на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с COVID-19, с апреля региону было выделено 78 млн 163,6 тыс. рублей.
Smi58.ru 05:15
Происшествия
Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах
Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой
Звезды публиковали кадры с родными и близкими — в их числе была и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая показала трогательное семейное фото.
StarHit.ru вчера в 11:00
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Общество
В России выявили 11 656 новых случаев коронавируса за сутки
В России выявили 11 656 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, за весь период наблюдений зарегистрировали 221 344 человека с инфекцией.
ФАН вчера в 04:01
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Отдельно Серкис отметил проработку сюжета нового проекта: "Я восхищен сценарием, который написал Мэтт".
Российская газета 09 мая в 09:59
Политика
«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого
Комсомольская правда вчера в 07:13
Здоровье
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми
Чебоксары, 12 мая 2020, 13:03 — REGNUM В Чувашии предстоящую неделю «ни о каком начале работы торговых центров не может быть и речи».
REGNUM 06:03
Музыка
Новый клип Little Big за сутки набрал почти 19 млн просмотров
Эксцентричные музыканты из группы Little Big опубликовали на Youtube свой новый клип на песню Hypnodancer.
Вестник 05:16