Напомним, ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план в конце октября. Пенсионная схема была предложена в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, участие в ней будет добровольным.

В проекте о добровольных пенсиях могут установить минимальный взнос

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