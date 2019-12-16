Экономика
КоммерсантъВ проекте о добровольных пенсиях могут установить минимальный взнос
Напомним, ЦБ и Минфин представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план в конце октября. Пенсионная схема была предложена в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, участие в ней будет добровольным.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Политика
Украина осудила Россию за непонимание «красных линий»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко осудил Россию за непонимание «красных линий» в решении конфликта в Донбассе, которые были обозначены Киевом.
Политика
Путин заявил об укреплении позиции России на мировом рынке вооружений
Позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на рост санкционного давления и недобросовестной конкуренции, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь»
Предварительно известно, что дочь-подросток телезвезды залила рукопись, над которой Борисова работает в настоящее время и выбросила бумаги в окно.
Политика
В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Футбол
Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф
Функционеры Европейского футбольного союза провели в швейцарском Ньоне жеребьевку стартового раунда плей-офф Лиги Европы.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Интернет
Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов
В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах.
Музыка
Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers
Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Политика
Украина разрешит двойное гражданство
На Украине готовят "программу иммиграции", которая предусматривает введение двойного гражданства.
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
Проект закона увеличивает эту цифру на 850 рублей или 7,5%. Предполагается, что с 1 января 2020 года МРОТ будет 12,13 тыс. руб.
Политика
Президент Эстонии извинилась за слова главы МВД о премьере Финляндии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё извинилась за слова своего коллеги по правительству, министра внутренних дел Марта Хельме, о премьер-министре Финляндии Санне Марин.
Политика
Путин и Меркель обсудили вопросы обеспечения энергобезопасности ЕС
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Общество
Малышева ответила на сообщения о недопуске ее соведущего в Россию
Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева отреагировала на сообщения СМИ о том, что ее коллега по эфиру, врач Герман Гандельман не смог попасть в Россию из-за проблем на границе.
Общество
Роскомнадзор призвал Twitter объяснить блокировку аккаунтов из России
Роскомнадзор обратился к Twitter с просьбой объяснить ограничение доступа к ряду аккаунтов из России.
Политика
Эрдоган напомнил США о геноциде индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Соединенные Штаты об ответных мерах Анкары в случае признания американским сенатом геноцида армян в Османской империи в начале 20 века.
Космос
Рогозин рассказал о планах сделать «лифт» на Луну
«Роскосмос» намерен создать универсальный модуль для посадок на Луну.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
Киев надеется на перемирие в Донбассе к концу декабря
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев надеется, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Культура
Трое сахалинцев прошли в финал шоу «Танцы на ТНТ»
Шестой сезон шоу Танцы на ТНТ подходит к концу. Впервые в финал попали сразу трое сахалинцев.