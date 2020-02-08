INTERFAX.RU - Ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 тысяч пациентов в год, заявил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.

с чего всё началось

"Безопасность медицинской помощи является ключевым сегодня звеном, в том числе по снижению смертности, поэтому прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями", — сказал Мурашко на совете ректоров медвузов.

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