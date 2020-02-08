Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ программу обучения врачей предложили включить вопросы безопасности

"Безопасность медицинской помощи является ключевым сегодня звеном, в том числе по снижению смертности, поэтому прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями", — сказал Мурашко на совете ректоров медвузов.
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с чего всё началось

Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

INTERFAX.RU - Ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 тысяч пациентов в год, заявил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.
Интерфакс05:24

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В программу обучения врачей предложили включить вопросы безопасности

РИА Новости05:39

Мурашко попросил медвузы включить в программу безопасность оказания медицинской помощи

ТАСС07:07

М.Мурашко предложил включить вопросы безопасности и качества медпомощи в программы медвузов

Агентство Москва05:30

Мурашко попросил медвузы включить в обучение новую программу

News.ru06:18

Вопросы безопасности предложили включить в программу обучения врачей

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Глава Минздрава призвал учить будущих врачей не вредить при оказании помощи

Красная весна07:18

Минздрав: 70 тысяч смертей связаны с ошибками при оказании медпомощи

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