Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности к самоубийству 19-летнего студента, который устроил стрельбу в Амурском колледже, однако не предупредили об этом учебное заведение, сообщил журналистам в пятницу заместитель генпрокурора России Игорь Ткачёв.
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Игорь Ткачев
Нет взаимодействия между призывной комиссией. Мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщили. Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные.
— Игорь Ткачев, российский физикДождь 00:06

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