Происшествия
РИА НовостиВ прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Стрельба в колледже Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ.
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Нет взаимодействия между призывной комиссией. Мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщили. Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные.
— Игорь Ткачев, российский физикДождь 00:06
с чего всё началось
Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности к самоубийству 19-летнего студента, который устроил стрельбу в Амурском колледже, однако не предупредили об этом учебное заведение, сообщил журналистам в пятницу заместитель генпрокурора России Игорь Ткачёв.РИА Новостивчера в 20:51
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Замгенерального прокурора России: у благовещенского стрелка были склонности к суициду
Амурская правдавчера в 23:26
Стрелявший в колледже Благовещенска имел склонности к суициду, заявили в Генпрокуратуре
Газета.Ruвчера в 21:17
Призывная комиссия выявляла склонности к суициду у студента, который устроил стрельбу в Приамурье
Интерфакс - Россиявчера в 20:40
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