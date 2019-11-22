Происшествия
РИА НовостиВ прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали, что студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже, склонен к самоубийству, но не предупредили об этом учебное заведение, сообщил журналистам заместитель генпрокурора Игорь Ткачёв.
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Нет взаимодействия между призывной комиссией. Мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщили. Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные.
— Игорь Ткачев, российский физикДождь 00:06
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Замгенерального прокурора России: у благовещенского стрелка были склонности к суициду
Амурская правдавчера в 23:26
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