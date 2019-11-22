Нет взаимодействия между призывной комиссией. Мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщили. Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные.

Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали, что студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже, склонен к самоубийству, но не предупредили об этом учебное заведение, сообщил журналистам заместитель генпрокурора Игорь Ткачёв.

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

Политика Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2» Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».

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Общество ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти ФСБ пресекла деятельность девяти сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, готовивших почву для свержения власти и создания так называемого "всемирного халифата", сообщает ЦОС ФСБ.

Общество Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту.

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Общество Юрий Чайка: прокуроры вернули бизнесу 47 млрд рублей Генпрокурор встретился с предпринимателями в Екатеринбурге За полтора года прокуроры в России провели 300 тыс. проверок исполнения государственных и муниципальных контрактов.

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Политика Южная Корея отменила совместные с Японией учения Южная Корея отменила совместные с Японией учения береговой охраны, которые должны были состояться 27 ноября, сообщает ТАСС.

Политика Трамп настаивает на рассмотрении импичмента в Сенате Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет рассмотрения дела об импичменте в Сенате Конгресса США, заявил представитель администрации американского лидера Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.

Общество Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.

Теннис Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса Россияне сыграют с Сербией, которая выиграла группу A. Россия в групповом турнире выиграла у Хорватии (3-0) и уступила Испании (1-2) и завершила турнир на втором месте.