Происшествия
Lenta.ruВ протестующем американском городе произошла стрельба
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
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Происшествия
В многоэтажном жилом доме в Киеве произошёл взрыв
RT на русском 08:36
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси
Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
Интерфакс 05:08
Авто
Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
Тарантас Ньюс вчера в 07:48
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Политика
Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, чтобы не одели в лапти
Лукашенко признался: он никогда не думал, что в мирное время в независимой стране ему вновь придется говорить о необходимости отстаивать свой суверенитет.
RuNews24.ru 06:36
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Армия и оружие
Индия вернула Китаю пленных солдат
По сведениям, полученным от бывшего командующего армией генерала Виджая Кумара Сингха, в ответ на освобождение Китаем 10 индийских солдат и офицеров, взятых в плен в результате инцидента в долине Галван в Восточном Ладакхе, индийская сторона вернула пленных солдат китайской стороне, надеясь на нормализацию ситуации.
ИА Красная Весна 07:53
Армия и оружие
Неизвестную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии
Военнослужащие Японии обнаружили неизвестную подводную лодку в зоне, прилежащей к территориальным водам страны на юге.
Аргументы и Факты вчера в 03:15
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Политика
Путин: Крым всегда был российским
Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться.
REGNUM 07:54
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
Москва 24 18 июня в 23:28
Энергетика
Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум
Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Газета.Ru 18 июня в 10:18
Происшествия
Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актёра Михаила Ефремова, заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра.
RT на русском вчера в 05:58
Игры
Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены
Игромания.ру 06:11
Кино
Скончался актер из «Властелина колец» сэр Иэн Холм
Звезда фильмов «Властелин колец» и «Чужой» британский актер сэр Иэн Холм скончался.
Вечерняя Москва 19 июня в 08:18
Технологии
Конец Света 21 июня 2020 года предрек ученый
В связи с переходом на григорианский календарь пришлось потерять 11 дней в году.
Evo-rus.com 07:52
Общество
Испания открыла границы для жителей Евросоюза
Испанские власти с воскресенья стали допускать без ограничений на свою территорию жителей стран ЕС и Шенгенской зоны, сообщают европейские СМИ.
Интерфакс 06:13
Здоровье
В Краснодарском крае 21 июня выявили 64 новых случая коронавируса
По данным на 21 июня, на Кубани общее число инфицированных достигло 5 тыс. 440 человек, при этом 4 тыс. 181 пациент успешно вылечились и выписались из больниц.
Кубань 24 03:50
Наука
Выявлен способствующий развитию рака горла фактор
Нашумевшее исследование британских онкологов отыскало фактор, который значительно способствует развитию рака горла.
ToDay News Ufa 04:26
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com 19 июня в 02:28
Общество
The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store
CyberSport.ru 07:19
Наука
В Израиле археологи обнаружили бронзовый «скипетр бога»
При раскопках археологи нашли множество разных артефактов, включая небольшие скульптуры, украшения и оружие.
Evo-rus.com вчера в 07:45
Футбол
«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч
РИА Новости 07:38
Армия и оружие
Появились фото всех новинок парада Победы
В Сети появились фотографии новых боевых систем, которые впервые будут участвовать в параде Победы на Красной площади.
Российская газета 19 июня в 02:45