В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.

Происшествия В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области.

Происшествия В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа "21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства. 115

Кино Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).

Наука Определено необходимое для колонизации Марса количество людей Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты. 38

Здоровье В Забайкалье продолжается рост числа заболевших коронавирусом По данным на 20 июня, сообщает пресс-служба правительства края, общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 2527 человек (еще 69 человек за прошедшие сутки).

Единоборства Результаты UFC on ESPN 11: Александр Волков проиграл Кертису Блэйдсу Седьмой номер рейтинга тяжеловесов UFC, Александр Волков, снова остановился в шаге от титульного шанса, проиграв Кертису Блэйдсу на турнире UFC on ESPN 11 в Лас-Вегасе.

Шоу-бизнес Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов. 56

Футбол Тренеру ЦСКА Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом» Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после поражения в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита", в котором его команда потерпела крупное поражение (0:4).

Энергетика Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина. 27

Общество В Тульской области за сутки выявили 85 носителей коронавируса Тула, 20 июня 2020, 11:10 — REGNUM 85 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили 20 июня в региональном оперативном штабе. 677

Политика Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева. 83

Шоу-бизнес Наряд балерины Волочковой в храме шокировал прихожан Волочкова поделилась на своей странице в Instagram фотографией, которая подписала лаконично: «Как здорово, что теперь храмы открыты, молиться можно не только дома». 5

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 826

Политика Трамп попросил администрацию ограничить число тестов на коронавирус Президент Дональд Трамп заявил, что попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19. 1