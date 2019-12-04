Общество
Российская газетаВ провинции Алеппо 10 человек погибли при обстреле спортивного клуба
Боевики обстреляли спортивный клуб в городе Телль-Рифъат в провинции Алеппо. Огонь велся из минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин.
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с чего всё началось
Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.ФАН01 декабря в 17:00
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Общество
Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них
Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», необходима ответственность для СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Общество
Лидеры России и Китая запустят «Силу Сибири» в полдень
Старт началу поставок российского природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири» президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дадут в полдень.
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» в Херсонской области
Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.
Кино
Звезда «Гарри Поттера» хочет вернуться в «Фантастические твари»
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Общество
В РПЦ выступили против законопроекта о домашнем насилии
Русская православная церковь (РПЦ) считает антиконституционным законопроект о домашнем насилии, поскольку он направлен на разрушение института семьи в России.
Происшествия
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее.
Гаджеты
SoC Snapdragon 865 показала всю свою мощь в первом тесте
Вероятнее всего, количество ядер у новой платформы осталось неизменным, а вот сами ядра стали намного мощнее.
Экономика
«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой экономики
Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
Происшествия
В результате стрельбы на базе США в Перл-Харборе ранены три человека
На верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Перл-Харборе произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на обвинения Певцова
Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Фигурное катание
В финале Гран-при в Турине выступят 7 учеников и дочь Тутберидзе
В Турине с 5 по 9 декабря состоится финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20.
Экономика
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году
IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Транспорт
В центре Москвы вводится штраф в размере 3000 рублей за парковку на газонах и площадках для спецтехники
В восьми дворах Центрального административного округа по просьбам местных жителей заработает программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы».
Экономика
В Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Здоровье
Перинатальному центру «ДАР» подарили сертификат на 3 млн рублей
Перинатальный центр на полученные средства приобретет оборудование в отделение реанимации и интенсивной терапии недоношенных детей.
Гаджеты
Huawei начала выпуск смартфонов без американских комплектующих
В новой линейке китайских смартфонов Huawei – Mate 30 – нет американских комплектующих.