Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ провинции Алеппо 10 человек погибли при обстреле спортивного клуба

Боевики обстреляли спортивный клуб в городе Телль-Рифъат в провинции Алеппо. Огонь велся из минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин.
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MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству». Расследование ФАН

Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.
ФАН01 декабря в 17:00

Подробнее о событии

В Алеппо десять человек погибли при обстреле боевиками спортклуба

РИА Новости14:25

Боевики обстреляли спортивный клуб в сирийской провинции Алеппо

Известия14:22

Сирия новости 3 декабря 22.30: ребенок погиб под огнем боевиков в Алеппо, ИГ* заявило о вылазке на востоке Хомса

ФАНвчера в 14:30

При обстреле Алеппо погибли 10 человек

ТАСС14:02

При обстреле спортклуба в Алеппо погибли 8 детей

Газета.Ru14:29

При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей

РБК15:28

В Сирии в результате обстрела погибли 10 человек, в том числе дети

Вести.Ru14:27
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:35, Ашберн
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
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В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа

Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.
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МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
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Анкара согласится поддержать план НАТО по защите стран Балтики и Польши, если союзники по Альянсу признают террористическими группировки, представляющие угрозу для национальной безопасности Турции.
News.ru вчера в 02:31
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В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
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Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne рассказал о последствиях открытия рынка земли на Украине, в том числе в виде принятия страны в НАТО.
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На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице

Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.
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Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

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Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
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Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
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«Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики

В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей.
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Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР

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УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
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Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен

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Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января

Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
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Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание

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