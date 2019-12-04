Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.

с чего всё началось

Боевики обстреляли спортивный клуб в городе Телль-Рифъат в провинции Алеппо. Огонь велся из минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин.

В провинции Алеппо 10 человек погибли при обстреле спортивного клуба

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