Общество
Российская газетаВ провинции Алеппо 10 человек погибли при обстреле спортивного клуба
Боевики обстреляли спортивный клуб в городе Телль-Рифъат в провинции Алеппо. Огонь велся из минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин.
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Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.ФАН01 декабря в 17:00
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Политика
Трамп заявил об успехе по итогам саммита НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил об успехе по итогам саммита НАТО в Лондоне, отметив, что рост оборонных расходов на затронет Штаты.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе на военной базе в Перл-Харбор
Политика
СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Наука
Ученые создали эко-сорбент, который спасет среду от разливов нефти
Эксперты рассказали, что полученные материалы можно использовать для сбора и удаления нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и грунта при ликвидации аварийных разливов.
Политика
В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа
Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.
Политика
МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов
Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие поддержки плана НАТО по защите Польши и Балтики
Анкара согласится поддержать план НАТО по защите стран Балтики и Польши, если союзники по Альянсу признают террористическими группировки, представляющие угрозу для национальной безопасности Турции.
Общество
В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Политика
В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne рассказал о последствиях открытия рынка земли на Украине, в том числе в виде принятия страны в НАТО.
Здоровье
На Сахалине опровергли данные о просроченных лекарствах в облбольнице
Сотрудники прокуратуры, управления Росздравнадзора и минздрава Сахалинской области провели проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств и не выявили нарушений.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Шоу-бизнес
Ростовчанка Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Сомнений не осталось: Булатов - отец будущего ребенка Лопыревой.
Политика
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани неожиданно прилетел в Киев
Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев.
Спорт
Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым получит SoC Snapdragon 865
Вчера компания Qualcomm представила новый мощный процессор SoC Snapdragon 865.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Общество
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Экономика
«Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики
В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей.
Политика
Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР
Китайское издание Sohu заявляет, что в современном Китае многие считают россиян «воинственным народом».
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Авто
Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января
Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.