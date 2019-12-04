Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ провинции Алеппо 10 человек погибли при обстреле спортивного клуба

Боевики обстреляли спортивный клуб в городе Телль-Рифъат в провинции Алеппо. Огонь велся из минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин.
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MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству». Расследование ФАН

Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.
ФАН01 декабря в 17:00

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В Алеппо десять человек погибли при обстреле боевиками спортклуба

РИА Новостивчера в 14:25

11 человек погибли в результате обстрелов сирийской провинции Алеппо

Коммерсантъвчера в 15:01

Десять мирных жителей погибли в результате обстрела в Сирии

Lenta.ruвчера в 14:44

При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей

РБКвчера в 15:28

Боевики обстреляли спортивный клуб в сирийской провинции Алеппо

Известиявчера в 14:22

При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять человек

RT на русскомвчера в 14:10

При обстреле Алеппо погибли 10 человек

ТАССвчера в 14:02
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Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Происшествия

В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».
РБК 01:19
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Lenta.ru 00:36
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»

В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
РИА Новости вчера в 15:33
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Комсомольская правда вчера в 04:41
Общество

Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры

Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
LentaChel.ru вчера в 05:38
Финансы

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости 00:00
Общество

Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Известия 01:24
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Кино

Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала "Сваты".
РЕН ТВ вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком

13-летняя Шайло, старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально стала Джоном.
Kazanfirst.ru 01:21
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК вчера в 05:31
Общество

Стало известно, когда проведут первый коммерческий пуск с Восточного

Российская газета вчера в 22:08
Происшествия

На Марсовом поле в Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь

РБК вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Константин Богомолов показал округлившийся живот Ксении Собчак

В Инстаграме Собчак появилось видео с отдыха на Мальдивах, автором которого стал её муж Константин Богомолов.
Bimru.ru вчера в 04:06
Экономика

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
REGNUM 03 декабря в 14:10
Наука

Создан метод измерения давления через емкость

Немецкие физики из Федерального физико-технического центра разработали метод измерения давления через емкость.
МедиаПоток вчера в 12:12
Политика

Киев проверил обращение Венгрии к Госдуме по поводу Украины

iReactor вчера в 02:30
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Футбол

Клопп одержал 100-ю победу в АПЛ, быстрее это делал лишь Моуринью

Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:2. Для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа эта победа стала 100-й в АПЛ.
Чемпионат вчера в 19:00
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru вчера в 11:54
Хоккей

Овечкин применил паяльную лампу во время матча НХЛ

Российская газета 01:02
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:01
Транспорт

В России к 2035 году появится сеть скоростных автодорог

«Автодор» в рамках профильной конференции представил концепцию развития сети скоростных автодорог в России до 2035 года.
CarsWeek.ru 01:27
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru вчера в 17:27
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
РИА Новости вчера в 19:01
Кино

Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»

Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Cyber.sports.ru вчера в 07:19
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