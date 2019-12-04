Общество
Российская газетаВ провинции Алеппо 10 человек погибли при обстреле спортивного клуба
Боевики обстреляли спортивный клуб в городе Телль-Рифъат в провинции Алеппо. Огонь велся из минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин.
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с чего всё началось
Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.ФАН01 декабря в 17:00
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Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Экономика
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году
IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Общество
В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло уже около года принимает гормоны, готовясь к операции по смене пола.
Наука
Ученые выяснили самую привлекательную часть женской груди
Ученые проводили исследования движения глаз представителей обоих полов, чтобы выяснить, какая часть женской груди их больше привлекает.
Политика
Путин провел переговоры с президентом Сербии Вучичем
Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка - а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране - оказала определенную поддержку Вучичу.
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Экономика
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Автоспорт
Обгон Даниила Квята попал в топ-10 лучших онбордов ГП Абу-Даби
Медиа-служба Формулы 1 опубликовала топ-10 лучших онборд-записей с финального этапа сезона-2019, состоявшегося в прошлые выходные в Абу-Даби.
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Происшествия
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме
Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
В России потеплеет на 25 градусов
Температура перестанет опускаться ниже –20 градусов. «За четыре дня температура повысится на 25 градусов!» – отметил Вильфанд.
Политика
В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО
Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Политика
СБУ заявила о задержании члена «Единой России»
На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: спецназ «Альфа» готовил убийство офицера ВСУ, СБУ терроризирует население
ВСУ ведут обстрелы Донецка и окрестностей из тяжелых минометов. Погибшие спецназовцы СБУ должны были ликвидировать офицера МО Украины.
Кино
«Ржев» выходит в общероссийский прокат
Наука
В Армении нашли погребение «амазонки»
Археологи открыли в Армении, на некрополе Бовера I, погребение женщины со следами развитой мускулатуры и боевых ранений.
Путешествия
Названы опасные для путешествий страны
Ранее сообщалось, что в следующем году наиболее опасными направлениями для путешествий станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива.
Гаджеты
Стартовали продажи новых флагманов Honor
Происшествия
Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.