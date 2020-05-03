Коронавирус
Маяк (г. Сосновый Бор)В психбольнице имени Кащенко выявлена вспышка коронавируса
Больница относится к петербургскому комитету здравоохранения, но расположена в Ленинградской области. «Как произошло заражение в больнице имени Кащенко — покажет расследование специальной комиссии», — написал глава Санкт-Петербурга.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
У 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы им. Кащенко подтвержден COVID-19
Телеканал Санкт-Петербург08:27
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:26, Ашберн
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Здоровье
Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Вести.Ru 09:07
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
73-летняя Народная артистка России Татьяна Васильева, подтвердившая вчера, что, вероятнее всего, заразилась новой коронавирусной инфекцией, рассказала о течении болезни.
Российская газета 06:39
Шоу-бизнес
Повзрослевшая дочка Александра Абдулова покорила своей красотой
Поклонники актёра восхищаются снимками 13-летней Жени. В Сети восхищаются красотой повзрослевшей дочери Александра Абдулова.
7Дней.ру 01:00
Шоу-бизнес
46-летний певец Андрей Губин впервые за год появился на публике
Шли дни, месяцы, годы Губин не появляется на публике и редко делает совместные кадры с друзьями.
Anews 05:42
Общество
Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
BFM.ru вчера в 18:31
Здоровье
Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал ранние симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией.
Известия 13:17
Общество
Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая
Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:22
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
Эхо Москвы 04:01
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News вчера в 12:44
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Наука
Раскрыто действие эффективного лекарства от коронавируса
Ученые из Китая выяснили механизм действия препарата ремдесивира на коронавирус SARS-CoV-2. Итоги исследования опубликовал журнал Science.
РИА Новости 12:03
Футбол
СМИ сообщили о возможном уходе Дениса Черышева из «Валенсии»
Говорит Москва 10:36
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:05
Политика
В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Общество
В Латвии ограничили использование воздушного пространства из-за дрона
Власти Латвии ограничили использование воздушного пространства страны из-за беспилотника, который потерял управление и пропал.
RT на русском 11:43
Общество
Гимнастка Солдатова показала новый бордовый обтягивающий костюм
Российская гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала в инстаграме новый бордовый спортивный костюм.
Metaratings вчера в 12:05
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Авто
Составлен рейтинг самых бюджетных автомобилей в 2020 году
Новые автомобили 07:50
Футбол
Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор»
RT на русском 01:19
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Технологии
НАСА показало масштабы таяния ледников в Антарктиде
НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
РИА Новости 05:29