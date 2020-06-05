Коронавирус
Газета.RuВ пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус
В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
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Экспресс-тесты на выявление коронавируса могут появиться в пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора в пятницу.ТАСС05:06
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