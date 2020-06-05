Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус

В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
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Для школьников могут предусмотреть экспресс-тесты на коронавирус в пунктах сдачи ЕГЭ

Экспресс-тесты на выявление коронавируса могут появиться в пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора в пятницу.
ТАСС05:06

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На ЕГЭ — через экспресс-тест на COVID-19. Рособрнадзор готовится к экзамену в эпоху пандемии

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В пунктах сдачи ЕГЭ могут организовать экспресс-тесты на коронавирус

Коммерсантъ05:44

Рособрнадзор еще не принял решение о тестировании на COVID-19 перед ЕГЭ

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Власти допустили тестирование школьников на коронавирус перед ЕГЭ

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В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус

Газета.Ru05:20

Для школьников могут предусмотреть экспресс-тесты на коронавирус в пунктах сдачи ЕГЭ

ТАСС05:06
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Скончался актёр Михаил Кокшенов

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Общество

Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.
ТАСС 06:39
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В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

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Самым опасным супом для сердечников, гипертоников и страдающих ожирением людей является солянка.
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Политика

Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах

Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
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Происшествия

В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб

В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Российская газета 06:25
Происшествия

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В Керчи сотрудники ГИБДД задержали 38-летнего водителя из Самарской области, который пытался в качестве туриста проехать на полуостров за взятку.
Российская газета 05:23
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Политика

Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске

Lenta.ru 06:20
Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

REGNUM 05:20
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Политика

Вячеслав Фетисов благодарит бога, что его дочь учится в США

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Общество

Путин объявил ЧС в Норильске из-за разлива топлива

Президент России согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера в зоне утечки нефтепродуктов на Норильской ТЭЦ.
Невские Новости 03 июня в 10:20
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Общество

Ролик о поправках к Конституции заблокировал Youtube за гомофобию

В начале недели в Сети появился видеоролик, агитирующий голосовать за поправки к Конституции РФ.
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Происшествия

Студенты в РФ нашли способ воровать одежду из бутиков

News.ru вчера в 18:48
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Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

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Авто

Renault начала продажи в России нового Renault Master

Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
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Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
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Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

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Общество

Церемония прощания с Джорджем Флойдом прошла в Миннеаполисе

Церемония прощания с погибшим в результате действий полиции афромериканцем Джорджем Флойдом прошла в Миннеаполисе, трансляцию события вел телеканал ABC News.
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Политика

МИД Франции опроверг нахождение Гуаидо в посольстве страны в Каракасе

В МИД Франции сообщили, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо не находится в посольстве страны в Каракасе, добавив, что неоднократно говорили об этом властям Венесуэлы.
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Политика

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

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Игры

DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?

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В Сети появился еще один слух о скором выходе Bloodborne на PC

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