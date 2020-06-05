Коронавирус
78.ruВ пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться экспресс-тесты на коронавирус
Экспресс-тесты, направленные на выявление коронавирусной инфекции, могут установить для школьников в пунктах сдачи Единого государственного экзамена, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
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с чего всё началось
МОСКВА, 5 июня. / ТАСС/. Экспресс-тесты на выявление коронавируса могут появиться в пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора в пятницу.ТАСС05:06
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