МОСКВА, 5 июня. / ТАСС/. Экспресс-тесты на выявление коронавируса могут появиться в пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора в пятницу.

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Экспресс-тесты, направленные на выявление коронавирусной инфекции, могут установить для школьников в пунктах сдачи Единого государственного экзамена, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться экспресс-тесты на коронавирус

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