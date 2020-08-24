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Pravda.Ru
Pravda.Ru

В пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя предложили в России

Минпромторг внёс предложения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым в пять с лишним раз снижается размер госпошлины на торговлю спиртными напитками.В источнике
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Газета.Ru

Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя

Газета.Ruвчера в 11:10
Lenta.ru

Продажу алкоголя в России захотели упростить

Lenta.ruвчера в 10:39
Говорит Москва

Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

Говорит Москвавчера в 09:15
News.ru

Минпромторг предложил в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя

News.ruвчера в 09:31
ТАСС

Минпромторг предлагает взимать ежемесячно госпошлину за лицензию на алкоголь

ТАССвчера в 09:22
Ведомости

Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя в пять раз

Ведомостивчера в 10:01
Коммерсантъ

Госпошлину за лицензию на продажу алкоголя предложили снизить в 5 раз

Коммерсантъвчера в 08:41

Врач назвал причину появления рака легких у некурящих

Хайров добавил, что пассивное курение в течение продолжительного времени увеличивает риск появления хронической обструктивной болезни легких, сердечных болзеней, колорекрального рака, рака мозга, рака крови и других опасных видов рака.
Врач назвал причину появления рака легких у некурящих
Кубанские новости02:29

Десять главврачей Алтайского края заработали более 2 млн рублей

Стало известно имя самого богатого ректора Алтайского края В среднем руководители государственных вузов зарабатывают около трех миллионов в год Руководитель краевой офтальмологической больницы Елена Деханд отчиталась о 3 млн рублей, а ее коллега из бийской психиатрической больницы Виктор Лапенков – о 2,9 млн.
АМИТЕЛ23:18

В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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