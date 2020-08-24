В пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя предложили в России
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Минпромторг внёс предложения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым в пять с лишним раз снижается размер госпошлины на торговлю спиртными напитками.В источнике
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Минпромторг предложил снизить госпошлину за лицензию на продажу алкоголя в пять раз
Ведомостивчера в 10:01