В пяти регионах РФ прогнозируется засуха
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«Совершенно секретно»: Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил, что в пяти регионах России в ближайшее время будут проблемы с урожаем из-за засухи.В источнике
С чего всё началось
Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов из-за засухи и суховеев.
РИА Новости20:20
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