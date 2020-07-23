В пяти регионах РФ прогнозируется засуха

«Совершенно секретно»: Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил, что в пяти регионах России в ближайшее время будут проблемы с урожаем из-за засухи.