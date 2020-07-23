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Совершенно секретно
Совершенно секретно

В пяти регионах РФ прогнозируется засуха

«Совершенно секретно»: Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил, что в пяти регионах России в ближайшее время будут проблемы с урожаем из-за засухи.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов из-за засухи и суховеев.
РИА Новости20:20
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Пяти российским регионам грозит гибель урожая из-за засухи

РЕН ТВ00:44
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали засуху и гибель урожая в 5 регионах РФ

Московский Комсомолец23:51
РИА Новости

Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

РИА Новости20:20
URA.Ru

Засуха может погубить урожай в пяти регионах России

URA.Ru20:59
Росбалт

Засуха грозит погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах

Росбалт20:55
REGNUM

В пяти регионах РФ засуха может уничтожить сельскохозяйственные культуры

REGNUM20:53
News.ru

В пяти регионах РФ засуха может уничтожить сельскохозяйственные культуры

News.ru22:44
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«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada

Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти».
32CARS.ru21 июля в 07:29
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США обвинили китайских дипломатов в Хьюстоне в недопустимом поведении

Вашингтон, 23 июля 2020, 00:54 — REGNUM Работники генконсульства Китая в американском Хьюстоне (штат Техас) якобы вели себя неподобающим для дипломатов образом, заявил первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Бигэн в ходе слушаний в Сенате Конгресса США.
REGNUM17:54
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Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru03:03
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБКвчера в 12:06
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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новостивчера в 05:56
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Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»

Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости04:39
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