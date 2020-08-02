Коронавирус
АвторадиоВ пяти регионах России заболеваемость коронавирусом выросла
В пяти регионах России заболеваемость коронавирусом выросла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она не уточнила, о каких районах идет речь.
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Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина
Российская газета 05:16
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Коммерсантъ 11:09
Общество
В России запретили анонимное пополнение электронных кошельков
Москва, 3 августа 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 3 августа, в России вступил в силу закон, ограничивающий пополнение электронных кошельков, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:05
Авто
Автодизайнер представил идеальный автомобиль для пенсионеров
Портал iReactor в сотрудничестве с дизайнером Александром Штормом представили идеальный автомобиль для пенсионеров.
Новые автомобили 08:47
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru 14:27
Общество
В Турции изменились правила выдачи еды на шведских столах
RT на русском 12:24
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК 15:15
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ
РИА Новости 13:06
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Здоровье
В Абхазии оказались не готовы к открытию границы с Россией
Минздрав Абхазии оказался не готов к одномоментному открытию границы с Россией из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Lenta.ru 16:31
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
РБК 31 июля в 22:35
Гаджеты
Компания Apple перенесла сроки выхода нового iPhone 12
Причина переноса даты появления новых iPhone 12 на рынке связана с пандемией коронавируса.
Evo-rus.com 02:53
Происшествия
ЛГБТ-активиста избили на День ВДВ в Ярославле
В Ярославле ЛГБТ-активист решил устроить акцию в День ВДВ, отправившись на улицы города с провокационными плакатами.
РЕН ТВ 15:29
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газета 15:15
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Территория новостей 13:02
Экономика
В России на фоне пандемии вырос средний чек на бизнес-ланч
В России во втором квартале 2020 года в зависимости от региона до 10% подорожали бизнес-ланчи, сообщается в исследовании сервиса 2ГИС, с которым ознакомилась "Газета.Ru".
Газета.Ru 03:09
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru 15:19
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Эхо Москвы вчера в 16:13
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
Кино
Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина
РИА Новости вчера в 01:00
Космос
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился в Мексиканском заливе.
РБК 15:12
Происшествия
В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новости 16:55
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru 09:26
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
Происшествия
Восемь человек погибли при падении микроавтобуса в канал в Египте
Восемь человек погибли в результате падения микроавтобуса в оросительный канал в Египте в воскресенье, 2 августа.
Известия 16:53
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин.
РИА Новости 13:44