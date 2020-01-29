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Deita.ruПять дальневосточных регионов закрывают границу с Китаем
Пять регионов на Дальнем Востоке, которые имеют с Китаем общие границы, закроют их до 1 марта. Речь идет об авто и железнодорожном сообщении с Поднебесной, сообщает DEITA.
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Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края.
— Татьяна Голикова, российский экономистТК Звезда вчера в 22:10
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