Общество
REGNUMРоссия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба в правительстве России.
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Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края.
— Татьяна Голикова, российский экономистТК Звезда вчера в 22:10
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Игра на опережение. Закрытие границ с Китаем нанесет ущерб, но может быть хуже — политолог
Телеканал 360°вчера в 16:45
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Путин снял с должности главу Чувашии
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Энергетика
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Пять важнейших газовых месторождений Украины истощились на 79-90 процентов.
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Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
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В «Спартак» может перейти футболист сборной Уругвая
Итальянские СМИ пишут, что «Милан» может вернуть 26-летнего футболиста из аренды, но при этом сообщают про возможный вариант со «Спартаком».
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
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Трутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированных бабочек
Политика
ЕС призвал Россию обеспечить проход судов через Керченский пролив
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Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
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Беременную женщину зарезали в подъезде одного из домов в Новосибирске, сообщает областной главк МВД.
Футбол
«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка лиги, несмотря на поражение от МЮ
Напомним, в первом матче «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей «горожане» вышли в финал Кубка лиги, в котором сыграют с «Астон Виллой».
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ЗРПК «Панцирь» получит специальную ракету против мини-беспилотников
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Теннис
Кенин обыграла Барти и вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин одержала победу над австралийкой Эшли Барти в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Происшествия
В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка
В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Политика
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Общество
Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota
Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»
Политика
Крымские татары осудили планы бросить на «поход» в Крым стариков
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров осудил планы представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* бросить на поход в Крым тех, "кто уже пожил".
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Здоровье
Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая
Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете.
Общество
МВД предложило привлечь детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО
Эксперты отметили, что услуги частных сыщиков стоят дорого, что может привести к еще большей убыточности ОСАГО.
Армия и оружие
В Китае предрекли России мгновенное поражение в случае войны с США
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Общество
Интернет-магазины в России пригрозили отказаться от распродаж
В АКИТ законопроект КПРФ назвали вмешательством в рыночное ценообразование, направив отрицательный отзыв на него в Госдуму, а также пригрозили полностью отказаться от проведения распродаж.