Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет

На востоке Москвы в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. ЧП произошло в районе Лефортово на шоссе Энтузиастов, 22/18: между чердаком и пятым этажом частично обвалились перекрытия.
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В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет

РИА Новости01:13

На шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие в жилом доме

ТАССвчера в 23:36

Опубликовано видео из дома с обрушившимися перекрытиями в Москве

Москва 2403:05

Глава управы сообщил подробности обрушения кровли жилого дома в Москве

РБК02:45

«По всему дому пошли трещины»: жилец рассказал о давних проблемах обрушившейся пятиэтажки в Москве

Телеканал 360°01:24

МЧС: При обрушении перекрытий в жилом доме в Лефортово никто не пострадал

Агентство Москвавчера в 23:21

Подробности инцидента с обрушением перекрытий в жилом доме в Москве

РЕН ТВвчера в 22:52
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Политика

Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции

Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 01:06
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Финансы

Курс доллара стал ниже 73 рублей впервые с 30 апреля

В последний раз курс доллара был ниже отметки в 73 руб. 30 апреля этого года.
Газета.Ru вчера в 09:36
73
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
3,7K
Политика

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
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Общество

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
1,5K
Политика

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят, идут интеграционные процессы.
Lenta.ru 02:59
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Общество

В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом

В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
Известия вчера в 15:57
14
Спорт

Умер тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров

Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Газета.Ru 02:10
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
1,5K
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
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Армия и оружие

Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая

Военное дело вчера в 06:56
12
Общество

Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях".
Российская газета вчера в 23:40
121
Происшествия

В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
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Политика

Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса

В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
24
Общество

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
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Фигурное катание

Тренер Волков: Руководство «Хрустального» не хотело брать Трусову

Напомним, Трусова тренировалась под руководством Волкова до 2016 года, затем перешла в группу Этери Тутберидзе.
Нева Спорт вчера в 16:29
Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
29
Энергетика

Нефть дешевеет на фоне роста запасов сырья в США

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 7,58 миллиона баррелей, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидающих рост в 5 миллионов баррелей.
ПРАЙМ 01:09
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 13:21
389
Происшествия

На Сахалине бывшего мэра осудили за взятки и хранение наркотиков

РИА Новости 02:37
Экономика

Эксперты оценили возможности запасов ФНБ и ЗВР при преодолении кризиса

Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные резервы (ЗВР) позволят России преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
Известия 01:47
Общество

В Тульской области создали план выхода экономики из ограничений

По поручению Владимира Путина в Тульской области создан план постепенного выхода из ограничений.
Тульская пресса вчера в 12:51
9
Кино

Определен самый популярный фильм в период самоизоляции

Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
NewInform 02:14
40
Политика

Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Медиазона вчера в 08:27
Общество

СПЧ хочет перевести статью о нарушениях на митингах из УК в КоАП

По мнению Фадеева, статья 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации") должна быть переведена в КоАП и предусматривать наказание только в виде штрафов.
РИА Новости вчера в 23:50
Политика

Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
1
Происшествия

В Иркутской нефтяной компании 23 вахтовика заразились коронавирусом

В пресс-службе Иркутской нефтяной компании (ИНК) сообщили, что 23 вахтовика заразились коронавирусом на производственных объектах на севере Приангарья.
Московский Комсомолец 02:56
Происшествия

Моряк почти 25 лет обманывал флот

Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Здоровье

Прогноз по смертности от коронавируса повышен в США

Прогноз по уровню смертности из-за коронавируса в США повысили ученые из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME).
Live24 01:38
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