Происшествия
РИА НовостиВ пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет
На востоке Москвы в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. ЧП произошло в районе Лефортово на шоссе Энтузиастов, 22/18: между чердаком и пятым этажом частично обвалились перекрытия.
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МЧС: При обрушении перекрытий в жилом доме в Лефортово никто не пострадал
Агентство Москвавчера в 23:21
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Политика
Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 01:06
Финансы
Курс доллара стал ниже 73 рублей впервые с 30 апреля
В последний раз курс доллара был ниже отметки в 73 руб. 30 апреля этого года.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Политика
Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США
Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
Общество
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Политика
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят, идут интеграционные процессы.
Lenta.ru 02:59
Общество
В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом
В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.
Известия вчера в 15:57
Спорт
Умер тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров
Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Газета.Ru 02:10
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
Армия и оружие
Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая
Военное дело вчера в 06:56
Общество
Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях".
Российская газета вчера в 23:40
Происшествия
В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
Политика
Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
Общество
Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня
Кубанские санатории начнут принимать отдыхающих с 1 июня.
Вести.Ru вчера в 06:50
Фигурное катание
Тренер Волков: Руководство «Хрустального» не хотело брать Трусову
Напомним, Трусова тренировалась под руководством Волкова до 2016 года, затем перешла в группу Этери Тутберидзе.
Нева Спорт вчера в 16:29
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Энергетика
Нефть дешевеет на фоне роста запасов сырья в США
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 7,58 миллиона баррелей, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидающих рост в 5 миллионов баррелей.
ПРАЙМ 01:09
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 13:21
Экономика
Эксперты оценили возможности запасов ФНБ и ЗВР при преодолении кризиса
Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные резервы (ЗВР) позволят России преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
Известия 01:47
Общество
В Тульской области создали план выхода экономики из ограничений
По поручению Владимира Путина в Тульской области создан план постепенного выхода из ограничений.
Тульская пресса вчера в 12:51
Кино
Определен самый популярный фильм в период самоизоляции
Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
NewInform 02:14
Политика
Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Медиазона вчера в 08:27
Общество
СПЧ хочет перевести статью о нарушениях на митингах из УК в КоАП
По мнению Фадеева, статья 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации") должна быть переведена в КоАП и предусматривать наказание только в виде штрафов.
РИА Новости вчера в 23:50
Политика
Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
Происшествия
В Иркутской нефтяной компании 23 вахтовика заразились коронавирусом
В пресс-службе Иркутской нефтяной компании (ИНК) сообщили, что 23 вахтовика заразились коронавирусом на производственных объектах на севере Приангарья.
Московский Комсомолец 02:56
Происшествия
Моряк почти 25 лет обманывал флот
Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Здоровье
Прогноз по смертности от коронавируса повышен в США
Прогноз по уровню смертности из-за коронавируса в США повысили ученые из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета (IHME).
Live24 01:38