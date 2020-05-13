На востоке Москвы в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. ЧП произошло в районе Лефортово на шоссе Энтузиастов, 22/18: между чердаком и пятым этажом частично обвалились перекрытия.

В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет

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