Футбол
Советский спортВ пятницу пройдут девять матчей отборочного турнира Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Фолькспаркштадион»
Германия
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Нойер
13
Клостерманн
15
Зюле
5
Та
4
Гинтер
6
Киммих
8
Кроос
14
Шульц
20
Гнабри
9
Вернер
11
Ройс
1
Силлесен
22
Думфрис
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
15
де Рон
21
Вейналдум
8
Де Йонг
11
Промес
10
Депай
9
Бабел
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
В пятницу в отборочном турнире Евро-2020 пройдут девять матчей. Игры пройдут в группах C, E, G и I. Центральным станет матч в Гамбурге, где Германия примет Голландию.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
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