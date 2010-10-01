Футбол

Советский спортСоветский спортВ пятницу пройдут девять матчей отборочного турнира Евро-2020

Германия — Нидерланды
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Фолькспаркштадион»
Германия
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Нойер
  
13
Клостерманн
  
15
Зюле
  
5
Та
  
4
Гинтер
  
6
Киммих
  
8
Кроос
  
14
Шульц
  
20
Гнабри
  
9
Вернер
  
11
Ройс
  
1
Силлесен
  
22
Думфрис
  
3
Де Лигт
  
4
ван Дейк
  
17
Блинд
  
15
де Рон
  
21
Вейналдум
  
8
Де Йонг
  
11
Промес
  
10
Депай
  
9
Бабел
  
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
1 фото
В пятницу в отборочном турнире Евро-2020 пройдут девять матчей. Игры пройдут в группах C, E, G и I. Центральным станет матч в Гамбурге, где Германия примет Голландию.
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Футбол. Евро-2020. Квалификация. Россия встретится с Шотландией и другие матчи 5 тура

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