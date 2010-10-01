Футбол
Советский спортВ пятницу пройдут девять матчей отборочного турнира Евро-2020
В пятницу в отборочном турнире Евро-2020 пройдут девять матчей. Игры пройдут в группах C, E, G и I. Центральным станет матч в Гамбурге, где Германия примет Голландию.
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Расписание матчей сборной России и календарь отборочных игр Евро-2020
ProstoProSport03 сентября в 06:59
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.
BFM.ru 02:59
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Известия 04 сентября в 07:18
Политика
Путин: Россия в вопросе принадлежности южных Курил опирается на результаты 1945 года
Исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил Россия считает 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР.
ТАСС 01:31
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
Российская газета 02:47
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
Политика
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Теннис
Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
Футбол
Гари Невилл назвал безумием работу в «Валенсии»
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вспомнил о своем непродолжительном пребывании на посту рулевого «Валенсии».
Евро-футбол.ру 02:24
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Гаджеты
Маленький Super. Nvidia готовит не только видеокарту GTX 1650 Ti, но и GTX 1660 Super
Что интересно, источник утверждает, что GTX 1660 Super не получит прибавки к количеству ядер CUDA, как это реализовано у карт RTX Super.
iXBT.com вчера в 13:22
Футбол
Сборная России по футболу вылетела в Глазго на матч с Шотландией
iReactor 04 сентября в 13:34
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Политика
Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям
По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).
РБК 00:50
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Происшествия
Ураган «Дориан» вынес на пляжи Флориды брикеты с кокаином
Ураган «Дориан» вынес на пляжи американского штата Флорида 26 кг кокаина.
News.ru вчера в 04:40
Общество
Принцесса Шарлотта отправилась в первый класс
Джорджа за руку вел отец, а Шарлотта двумя руками схватилась за маму. Было видно, как девочка волновалась.
Телепрограмма вчера в 05:50
Кино
Дакоту Фаннинг раскритиковали за образ беженки-мусульманки
Культуромания вчера в 08:49
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Здоровье
Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей
Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту опубликованной в интернете информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
РИА Новости 02:53
Политика
Путин о расширении маткапитала: важно – чтобы деньги «не стырили»
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала.
REGNUM 02:08
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Армия и оружие
Президент Туркменистана проинспектировал учения группы спецназа
Turkmenportal вчера в 20:31
Общество
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru вчера в 07:58
Баскетбол
Россия сыграет с Польшей на чемпионате мира по баскетболу
Нева Спорт вчера в 20:30