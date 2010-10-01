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В пятницу в отборочном турнире Евро-2020 пройдут девять матчей. Игры пройдут в группах C, E, G и I. Центральным станет матч в Гамбурге, где Германия примет Голландию.
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Квалификация Евро-2020. Россия в гостях у Шотландии, Сан-Марино против Бельгии

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