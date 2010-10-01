В пятницу в отборочном турнире Евро-2020 пройдут девять матчей. Игры пройдут в группах C, E, G и I. Центральным станет матч в Гамбурге, где Германия примет Голландию.

В пятницу пройдут девять матчей отборочного турнира Евро-2020

Общество Роструд назвал сферы с высокими зарплатами В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.

Футбол Кокорина и Мамаева освободили по УДО Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.

Политика Путин: Россия в вопросе принадлежности южных Курил опирается на результаты 1945 года Исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил Россия считает 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР.

Политика Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный» После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".

Политика Путин согласился поехать мыть золото на Колыму Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.

Теннис Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).

Футбол Гари Невилл назвал безумием работу в «Валенсии» Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вспомнил о своем непродолжительном пребывании на посту рулевого «Валенсии».

Политика Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.

Происшествия В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8 Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Гаджеты Маленький Super. Nvidia готовит не только видеокарту GTX 1650 Ti, но и GTX 1660 Super Что интересно, источник утверждает, что GTX 1660 Super не получит прибавки к количеству ядер CUDA, как это реализовано у карт RTX Super.

Единоборства Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.

Политика Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Общество Принцесса Шарлотта отправилась в первый класс Джорджа за руку вел отец, а Шарлотта двумя руками схватилась за маму. Было видно, как девочка волновалась.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Здоровье Прокуратура начала проверку после жалобы пермских врачей Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту опубликованной в интернете информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской больницы (ГКБ) № 6 в городе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Шоу-бизнес Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.