В пятницу в отборочном турнире Евро-2020 пройдут девять матчей. Игры пройдут в группах C, E, G и I. Центральным станет матч в Гамбурге, где Германия примет Голландию.

В пятницу пройдут девять матчей отборочного турнира Евро-2020

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