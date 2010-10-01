Футбол
Советский спортВ пятницу пройдут девять матчей отборочного турнира Евро-2020
В пятницу в отборочном турнире Евро-2020 пройдут девять матчей. Игры пройдут в группах C, E, G и I. Центральным станет матч в Гамбурге, где Германия примет Голландию.
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Расписание матчей сборной России и календарь отборочных игр Евро-2020
ProstoProSport03 сентября в 06:59
Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 10:48, Вашингтон
Политика
Бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения
Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 06:53
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Футбол
Румыния уступила Испании в матче отбора Евро-2020
В матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года в группе F сборная Испании встретилась с национальной командой Румынии.
Газета.Ru вчера в 16:58
Энергетика
На Украине предложили списать задолженность населения за услуги ЖКХ
С инициативой списать задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги выступили семь депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
RT на русском 08:12
Происшествия
Стало известно о травмах Памфиловой после нападения
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота.
Lenta.ru 10:11
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41
Политика
Абэ предложил Путину поскорее заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину поскорее заключить мирный договор для развития двусторонних отношений.
News.ru вчера в 05:02
Хоккей
В КХЛ официально легализуют аренду игроков
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига легализует институт аренды игроков, а также рассказал о рассмотрении вопроса пола заработной платы хоккеистов.
Sport24.ru 06:57
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Политика
Бразильский министр вслед за президентом оскорбил жену Макрона
Министр экономики Бразилии Паулу Гедес, выступая перед предпринимателями в городе Форталеза на северо-востоке страны, оскорбительно отозвался о внешности жены президента Франции Брижит Макрон.
РБК 07:08
Наука
Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера
Ученые надеются создать топологические защищенные и масштабируемые кубиты.
RuNews24.ru 03 сентября в 02:54
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Космос
В атмосфере экзопланеты впервые обнаружили калий
Выявить наличие калия в атмосфере отдаленной экзопланеты ученым удалось с помощью использования спектроскопии высокого разрешения через Большой бинокулярный телескоп в Аризоне (США).
Дни24 04 сентября в 09:40
Общество
В Сочи расчистили дорогу от селя
Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 06:43
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Экономика
Набиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья
Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 09:22
Кино
«Простые истины» 20 лет спустя: что стало с героями сериала
«Простые истины» — знаменитый сериал конца 90-х, который стал первым проектом на отечественном телевидении, ориентированным на молодежь.
StarHit.ru 02:30
Происшествия
Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в московском роддоме
Ранее 6 сентября в СМИ появилась информация, что в роддоме №4 при ГКБ имени Виноградова якобы произошла вспышка внутриутробной пневмонии, в результате чего заболели пятеро младенцев, родившихся за последнюю неделю, отмечает «Ридус».
Известия 09:10
Культура
Звезды «Уральских пельменей» анонсировали свой прощальный тур
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков в конце 2018 года создали свое шоу «Ваши пельмени» и перестали участвовать в гастролях «Уральских пельменей».
URA.Ru вчера в 09:41
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости вчера в 06:31
Политика
Украинские депутаты решили сделать себе исключение в законе о языке
Ряд депутатов Верховной рады внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий свободно выбирать язык выступления в парламенте, а также на телевидении и радио Украины.
Телеканал 360° 10:32
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05